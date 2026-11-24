ഒമാൻ ചേംബർ ചെയർമാനെ നവംബർ 29ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുംtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പുതിയ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാനെയും രണ്ട് വൈസ് ചെയർമാൻമാരെയും നവംബർ 29ന് തെരഞ്ഞെടുക്കും. ഞായറാഴ്ച ചേംബർ ആസ്ഥാനത്ത് ചേരുന്ന പുതിയ ബോർഡിന്റെ ആദ്യ യോഗത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക.രഹസ്യ ബാലറ്റിലൂടെയാണ് ചെയർമാനെയും രണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻമാരെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതോടൊപ്പം മറ്റ് പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും യോഗത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമെന്ന് ചേംബർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു.നിലവിലെ ചെയർമാൻ ശൈഖ് ഫൈസൽ ബിൻ അബ്ദുല്ല അൽ റവാസ് പുതിയ ബോർഡിലേക്കും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലിസ്റ്റഡ് പബ്ലിക് ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച വിഭാഗത്തിൽ 95 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചത്. 2022ലാണ് സഹബോർഡ് അംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായി ചെയർമാനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്.നവംബർ 23ന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെ 18,075 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 14,958 എണ്ണവും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. 82.8 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. 2026–2030 കാലയളവിലേക്കുള്ള ബോർഡിലേക്കും ഗവർണറേറ്റുകളിലെ ബ്രാഞ്ച് ബോർഡുകളിലേക്കുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്.