ഒമാന്റെ രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം; മൂന്ന് നിയമച്ചട്ടക്കൂടുകൾക്ക് അംഗീകാരമായി

ഒമാന്റെ രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം; മൂന്ന് നിയമച്ചട്ടക്കൂടുകൾക്ക് അംഗീകാരമായിtext_fields
മസ്കത്ത്: രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രമായ ഇന്റർനാഷനൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്റർ ഓഫ് ഒമാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നിയമച്ചട്ടക്കൂട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം, വാണിജ്യ തർക്കപരിഹാരം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾക്കാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത്.റോയൽ ഡിക്രി 102/2026, 103/2026, 104/2026 എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഓപറേറ്റിങ് ലോ, റെഗുലേറ്ററി ലോ, കോർട്സ് ലോ എന്നിവ നിലവിൽ വന്നത്. കമ്പനികളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകൽ, വാണിജ്യ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കൽ എന്നിവക്ക് നിയമപരമായ അടിത്തറയൊരുക്കുന്നതാണ് പുതിയ നിയമങ്ങൾ.
കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും തുടർപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടവും ഓപറേറ്റിങ് ലോയുടെ പരിധിയിൽ വരും. സാമ്പത്തിക, അനുബന്ധ സേവനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയുടെ ചുമതലയായിരിക്കും. നിക്ഷേപകരുടെ താൽപര്യസംരക്ഷണം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത, വിപണിയിലെ സുതാര്യത എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.
കോമൺ ലോ തത്ത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്വതന്ത്രമായ തർക്കപരിഹാര സംവിധാനമാണ് കോർട്സ് ലോ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലൂടെ കമ്പനികൾക്കും നിക്ഷേപകർക്കും നിയമപരമായ കൂടുതൽ ഉറപ്പും വിശ്വാസ്യതയും ലഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.പുതിയ നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധ ചട്ടങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും അന്തിമരൂപം നൽകുകയും പ്രവർത്തനസജ്ജമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യും. 2027ന്റെ തുടക്കത്തിൽ ലൈസൻസിങ് നടപടികൾ ആരംഭിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഐ.എഫ്.സി ഒമാൻ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ മുൽഹം ബിൻ ബഷീർ അൽ ജർഫ് അറിയിച്ചു.