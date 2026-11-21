ആഗോള നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കാനൊരുങ്ങി ഒമാൻ; ധനകാര്യ കേന്ദ്രത്തിന് അഞ്ച് പുതിയ ചട്ടങ്ങൾtext_fields
മസ്കത്ത്: ആഗോള നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കാനും രാജ്യാന്തര ധനകാര്യ കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ ഒമാന്റെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒമാൻ രാജ്യാന്തര ധനകാര്യ കേന്ദ്രം അഞ്ച് പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള നിയമപരവും ഭരണപരവുമായ ചട്ടക്കൂട് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി.ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കമ്പനികളുടെ രൂപവത്കരണം, പങ്കാളിത്ത സംരംഭങ്ങൾ, സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം, നിയമങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ. നിക്ഷേപകർക്ക് കൂടുതൽ സുതാര്യവും വിശ്വാസ്യതയുള്ളതുമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
കേന്ദ്രത്തിലെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഓപറേറ്റിങ് റെഗുലേഷൻ, കമ്പനികളുടെ രൂപവത്കരണവും ഭരണനിർവഹണവും വ്യക്തമാക്കുന്ന കമ്പനീസ് റെഗുലേഷൻ, പങ്കാളിത്ത സംരംഭങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച പാർട്ണർഷിപ് റെഗുലേഷൻ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ചട്ടങ്ങൾ. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം, പ്രവർത്തനം, ആസ്തി പരിപാലനം എന്നിവക്കുള്ള വ്യവസ്ഥകളും നിയമങ്ങളുടെ ഏകീകൃത വ്യാഖ്യാനത്തിനുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങളും മറ്റ് ചട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.വിദേശ നിക്ഷേപകർക്ക് ഒമാനിൽ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാനും മൂലധനം സമാഹരിക്കാനും കൂടുതൽ അവസരമൊരുക്കുന്നതാണ് പുതിയ നിയമസംവിധാനം. നിക്ഷേപകരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിലയിരുത്തൽ.റോയൽ ഡിക്രി 8/2026 പ്രകാരം സ്ഥാപിതമായ ഒമാൻ രാജ്യാന്തര ധനകാര്യ കേന്ദ്രം ആഗോള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയും നിക്ഷേപകരെയും രാജ്യത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോവുകയാണന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.