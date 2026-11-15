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    കാർഷിക നിക്ഷേപവും കയറ്റുമതി വിപണിയും;സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ ഒമാനും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും

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    കാർഷിക നിക്ഷേപവും കയറ്റുമതി വിപണിയും;സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ ഒമാനും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും
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    മസ്കത്ത്: കാർഷിക മേഖലയിലെ സംയുക്ത നിക്ഷേപ സാധ്യതകളും കയറ്റുമതി വിപണികളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒമാനും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും ചർച്ച നടത്തി. കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം, സംസ്കരണം, വിപണനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സഹകരണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചത്.

    കാർഷിക മേഖലയിലെ നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരസ്പര വ്യാപാരബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ചർച്ചകൾ. കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് പുതിയ വിപണികൾ കണ്ടെത്തുക, കയറ്റുമതി വർധിപ്പിക്കുക, സംയുക്ത പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയിൽ പരിഗണിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ സാമ്പത്തിക-വ്യാപാര ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കാർഷിക മേഖലയിലെ സഹകരണ നീക്കം.

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    News Summary - Agricultural investment and export markets: Oman and Uzbekistan to strengthen cooperation
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