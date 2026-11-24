വ്യാപാര നിക്ഷേപ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഒമാനും ദക്ഷിണകൊറിയയുംtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനും ദക്ഷിണ കൊറിയയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര, നിക്ഷേപ സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഹാൻ സോങ് സൂക്ക് ഒമാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് ബദർ ബിൻ ഹമദ് അൽ ബുസൈദിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടന്നത്.
നിലവിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയ സന്ദർശനത്തിലുള്ള ഒമാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി, സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിക്കിന്റെ ആശംസകൾ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രസിഡന്റ് ലീ ജെ മ്യുങ്ങിനും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും കൈമാറി.ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദീർഘകാല സൗഹൃദവും പരസ്പര വിശ്വാസവും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.പുനരുപയോഗ ഊർജം, ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ, ആധുനിക വ്യവസായം, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, സാങ്കേതികവിദ്യ, സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളും ചർച്ചയായി. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും കമ്പനികളും സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിച്ച് പുതിയ നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവത്കരണത്തിനും ഊന്നൽ നൽകി.ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകുന്ന സുസ്ഥിര പദ്ധതികളും സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തവും യാഥാർഥ്യമാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വിലയിരുത്തി. ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ ഒമാൻ അംബാസഡർ ശൈഖ് ഡോ. സകരിയ ബിൻ ഹമദ് അൽ സഅദിയും സംബന്ധിച്ചു.