ഒമാനും ഖത്തറും സുരക്ഷാ സഹകരണം ശക്തമാക്കും; ആഭ്യന്തര മന്ത്രിമാർ ചർച്ച നടത്തി

ഒമാനും ഖത്തറും സുരക്ഷാ സഹകരണം ശക്തമാക്കും; ആഭ്യന്തര മന്ത്രിമാർ ചർച്ച നടത്തിtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനും ഖത്തറും തമ്മിലുള്ള സുരക്ഷാ സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനും സംയുക്ത ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിമാർ ചർച്ച നടത്തി. ഒമാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സയ്യിദ് ഹമൂദ് ബിൻ ഫൈസൽ അൽ ബുസൈദിയും ഖത്തർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ സേനയായ ലഖ്വിയ കമാൻഡറുമായ ശൈഖ് ഖലീഫ ബിൻ ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ അൽഥാനിയും തമ്മിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച.
മസ്കത്തിലെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ ആസ്ഥാനത്തായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നിലവിലെ സഹകരണം വിലയിരുത്തിയ മന്ത്രിമാർ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു. പരസ്പര താൽപര്യമുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
ഖത്തർ മന്ത്രിയെയും സംഘത്തെയും സയ്യിദ് ഹമൂദ് ബിൻ ഫൈസൽ അൽ ബുസൈദി സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധവും സാഹോദര്യവും സന്ദർശനം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.