ഒമാൻ–ലൈബീരിയ നയതന്ത്രബന്ധത്തിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം

ഒമാൻ–ലൈബീരിയ നയതന്ത്രബന്ധത്തിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കംtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനും പശ്ചിമാഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ലൈബീരിയയും തമ്മിൽ നയതന്ത്രബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ ഒപ്പുവെച്ചു.ഒമാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് ബദർ ബിൻ ഹമദ് അൽ ബുസൈദിയും ലൈബീരിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സാറ ബെയ്സോലോ ന്യാന്തിയും തമ്മിൽ മസ്കത്തിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് തീരുമാനം.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സാധ്യതകൾ മന്ത്രിമാർ ചർച്ച ചെയ്തു. സ്വകാര്യ മേഖലകൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, വൈദഗ്ധ്യം കൈമാറുക തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയായി.
പ്രാദേശിക, അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങളും മന്ത്രിമാർ ചർച്ച ചെയ്തു. മേഖലയിൽ സമാധാനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സംഭാഷണത്തിനും ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്ന് ഇരുപക്ഷവും വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തെയും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളെയും മാനിക്കണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.