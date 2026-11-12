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    മനുഷ്യക്കടത്ത് വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരണം ശക്തമാക്കി ഒമാനും ബഹ്റൈനും

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    മനുഷ്യക്കടത്ത് വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരണം ശക്തമാക്കി ഒമാനും ബഹ്റൈനും
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    മസ്‌കത്ത്: മനുഷ്യക്കടത്ത് തടയുന്നതിനും ഇരകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഒമാനും ബഹ്റൈനും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തമാക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മസ്‌കത്തിൽ അഞ്ചുദിവസമായി നടന്ന പരിശീലന ശിൽപശാല സമാപിച്ചു. മനുഷ്യക്കടത്ത് തടയുന്നതിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും അനുഭവങ്ങളും പ്രവർത്തനരീതികളും പങ്കുവെക്കുന്നതിനും സംയുക്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായിരുന്നു പരിപാടി.

    2025ൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ച ധാരണാപത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബഹ്റൈനിൽനിന്നുള്ള വിദഗ്ധർ പരിശീലന പരിപാടി നയിച്ചത്. മനുഷ്യക്കടത്ത് കേസുകൾ തിരിച്ചറിയൽ, പ്രതിരോധ നടപടികൾ, ഇരകൾക്ക് സംരക്ഷണവും പരിചരണവും ഉറപ്പാക്കൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ശിൽപശാലയിൽ ചർച്ച ചെയ്തു.

    ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിദഗ്ധരും പങ്കെടുത്തു.ബഹ്റൈനിലെ പൊലീസ്, പ്രോസിക്യൂഷൻ, നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങൾ മനുഷ്യക്കടത്ത് കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതികളും ഇരകൾക്കായി ഒരുക്കിയ അഭയകേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ബഹ്റൈൻ സംഘം വിശദീകരിച്ചു.

    ഒമാനിലെ അനുഭവങ്ങളും വിദഗ്ധർ പങ്കുവെച്ചു.വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഗൾഫ് സഹകരണ, പ്രാദേശിക അയൽരാജ്യകാര്യ വിഭാഗം മേധാവി അംബാസഡർ ശൈഖ് അഹ്മദ് ബിൻ ഹാഷിൽ അൽ മസ്കരിയുടെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സമാപന ചടങ്ങ്. ഒമാനിലെ ബഹ്റൈൻ അംബാസഡർ ഡോ. ജുമാ ബിൻ അഹ്മദ് അൽ കഅ്ബിയും സംബന്ധിച്ചു.

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    News Summary - Oman and Bahrain Strengthen Cooperation in Anti-Human Trafficking Efforts
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