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Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
ഒമാനിൽ പുതിയ ജുഡീഷ്യൽ അതോറിറ്റി നിയമം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ജഡ്ജിമാർക്കും പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർക്കും പ്രത്യേക ശമ്പള സ്കെയിൽtext_fields
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News Summary - New Judicial Authority Law Promulgated in Oman
മസ്കത്ത്: ഒമാനിൽ ജുഡീഷ്യൽ അതോറിറ്റി നിയമം പ്രഖ്യാപിച്ച് സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ് രാജകീയ ഉത്തരവിറക്കി. ജഡ്ജിമാരുടെയും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ അംഗങ്ങളുടെയും ശമ്പളം, വാർഷിക വർധന, മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ നിശ്ചയിച്ചും പ്രത്യേക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച് രണ്ട് രാജകീയ ഉത്തരവുകൾ സുൽത്താൻ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. 2026ലെ 110-ാം നമ്പർ രാജകീയ ഉത്തരവിലൂടെയാണ് ജുഡീഷ്യൽ അതോറിറ്റി നിയമം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 111-ാം നമ്പർ ഉത്തരവിലൂടെ ജഡ്ജിമാർക്കും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ അംഗങ്ങൾക്കുമുള്ള ശമ്പള സ്കെയിൽ, ശമ്പള വർധന, മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയും നിശ്ചയിച്ചു.രാജ്യത്തെ നീതിന്യായ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂടിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വേതന വ്യവസ്ഥകളിലും പുതിയ ഉത്തരവുകൾ നിർണായകമാകും.
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