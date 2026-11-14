ദുകം –ഖലീഫ തുറമുഖം ഹരിത ഇടനാഴി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി; ഗൾഫ് വ്യാപാരത്തിന് പുതിയ വഴി

ദുകം –ഖലീഫ തുറമുഖം ഹരിത ഇടനാഴി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി; ഗൾഫ് വ്യാപാരത്തിന് പുതിയ വഴിtext_fields
ദുകം: ഒമാനിലെ ദുകം തുറമുഖത്തെയും യു.എ.ഇയിലെ അബൂദബിയിലെ ഖലീഫ തുറമുഖത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹരിത വ്യാപാര ഇടനാഴിയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഒമാനും യു.എ.ഇയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ചരക്കുനീക്കം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുന്നതിനും പുതിയ സംവിധാനം സഹായകമാകും.
ഒമാന്റെ ആഗോള ലോജിസ്റ്റിക്സ് സേവനദാതാക്കളായ അസ്യാദ് ഗ്രൂപ്പാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.ദുകം തുറമുഖത്തെ അസ്യാദ് കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ വഴി ആഴ്ചതോറും ചരക്കുനീക്കം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരുംഘട്ടങ്ങളിൽ ചരക്കുകളുടെ അളവ് വർധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇതോടെ പ്രാദേശിക വ്യാപാരത്തിന്റെ പ്രധാന കവാടമെന്ന നിലയിൽ ദുകം തുറമുഖത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വർധിക്കും.
ദുകം തുറമുഖത്തെത്തുന്ന ചരക്കുകൾ അതിർത്തിയിലെ ഖത്മത് അൽ ഷുക്ല അതിർത്തി കവാടം വഴി അൽ ഐൻ ഡ്രൈ പോർട്ടിലെത്തിച്ചശേഷം അബൂദബിയിലെ ഖലീഫ തുറമുഖത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഇടനാഴിയുടെ പ്രവർത്തനരീതി. അവിടെനിന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ വിവിധ വിപണികളിലേക്കുള്ള വിതരണ ശൃംഖലയുമായി ചരക്കുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കും.തുറമുഖങ്ങളിലെ കണ്ടെയ്നർ കൈകാര്യം ചെയ്യലും റോഡ് മാർഗമുള്ള ചരക്കുനീക്കവും സംയോജിപ്പിച്ചാണ് പദ്ധതി രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
അതിർത്തികളിലെ ഏകോപിത കസ്റ്റംസ് സംവിധാനത്തിലൂടെ ചരക്കുനീക്കത്തിനുള്ള നടപടികൾ ലളിതമാക്കാനും കൈമാറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചരക്കുകൾ കാത്തുകിടക്കുന്ന സമയം കുറക്കാനും സാധിക്കും. ഇതുവഴി ഇറക്കുമതിക്കാർക്കും കയറ്റുമതിക്കാർക്കും കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ ചരക്കുനീക്ക സംവിധാനം ലഭ്യമാകും.ദുകം–ഖലീഫ ഇടനാഴിക്ക് പുറമെ ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ തുടങ്ങിയ ഗൾഫ് വിപണികളുമായി ദുകം തുറമുഖത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹരിത ഇടനാഴികളും അസ്യാദ് ഗ്രൂപ്പ് വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സുഹാർ തുറമുഖത്തുനിന്നും ഗൾഫ് വിപണികളിലേക്ക് സമാനമായ ചരക്കുനീക്ക സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആഗോള വ്യാപാരരംഗത്തെ മാറ്റങ്ങൾ ചരക്കുനീക്കത്തിലും വിതരണശൃംഖലയിലും കൂടുതൽ വേഗവും വഴക്കവും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അസ്യാദ് തുറമുഖങ്ങളുടെയും ഫ്രീ സോണുകളുടെയും വാണിജ്യകാര്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അൽ ഖിതാബ് ബിൻ സാലിം അൽ മഅ്നി പറഞ്ഞു. തുറമുഖങ്ങളുടെ ശേഷി, റോഡ് ഗതാഗത ശൃംഖല, അതിർത്തി കടന്നുള്ള ലോജിസ്റ്റിക്സ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് പുതിയ ഇടനാഴികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഒമാനെ പ്രാദേശികവും ആഗോളവുമായ ലോജിസ്റ്റിക്സ് കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിനും വിതരണശൃംഖലകളുടെ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇത്തരം പദ്ധതികൾ സഹായിക്കുമെന്ന് അസ്യാദ് ഗ്രൂപ്പ് അറിയിച്ചു. ഒമാൻ വിഷൻ 2040ന്റെ ഭാഗമായി സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവത്കരണത്തിൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മേഖലയുടെ പങ്ക് വർധിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.