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ദേശീയദിനാഘോഷം: മുഖംമൂടി ധരിക്കുന്നതിനെതിരെ ഒമാനിൽ മുന്നറിയിപ്പ്text_fields
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News Summary - National Day celebration in oman
മസ്കത്ത്: ഒമാന്റെ ദേശീയദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മുഖംമൂടി ധരിച്ച് തിരിച്ചറിയൽ മറച്ചുവെക്കുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ. മുഖത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ മറച്ചുവെക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള മുഖംമൂടികളുടെ ഉപയോഗം നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ഒമാൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ 295ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഇത്തരം കുറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാം. ദേശീയദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മുഖം മറച്ച് ഇറങ്ങുന്ന പ്രവണത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളും പൊതുമര്യാദകളും പാലിക്കണമെന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടരുതെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.
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