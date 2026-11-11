ബിമ്മാ സിങ്ക്ഹോൾ പാർക്ക് പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കാൻ പദ്ധതി

ബിമ്മാ സിങ്ക്ഹോൾ പാർക്ക് പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കാൻ പദ്ധതിtext_fields
മസ്കത്ത്: ഖുറിയാത്തിലെ പ്രകൃതിദത്ത വിസ്മയമായ ബിമ്മാ സിങ്ക്ഹോൾ പാർക്കിനെ പ്രമുഖ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കി വികസിപ്പിക്കാൻ മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വിനോദസഞ്ചാരം, സാഹസിക വിനോദങ്ങൾ, കായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കുടുംബ വിനോദം എന്നിവക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.
കടലുമായി ബന്ധമുള്ള പ്രകൃതിദത്ത ഗർത്തമാണ് പാർക്കിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. പ്രദേശത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളും നിലവിലുള്ള മരങ്ങളും പ്രകൃതിഭംഗിയും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ.സന്ദർശകർക്കായി നടപ്പാതകൾ, സൈക്ലിങ് ട്രാക്കുകൾ, ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള ക്യാമ്പിങ് കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുക്കും. കായിക മൈതാനങ്ങൾ, കുട്ടികളുടെ കളിസ്ഥലങ്ങൾ, കഫേകൾ, സന്ദർശക സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്.
പാർക്കിലെ ഹരിതമേഖലകൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി പുതിയ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും പൂന്തോട്ടങ്ങളും തണൽ ഇരിപ്പിടങ്ങളും ഒരുക്കുകയും ചെയ്യും. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളും ലൈറ്റുകളും ഊർജക്ഷമതയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളും നടപ്പാക്കും. ജല ഉപഭോഗം കുറക്കുന്നതിനുള്ള സുസ്ഥിര ജലസേചന സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കും.
പ്രദേശത്തെ ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നിലവിലുള്ള മരങ്ങളും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളും നിലനിർത്തുന്നതിനൊപ്പം ഒമാനിലെ കാലാവസ്ഥക്ക് അനുയോജ്യമായ സസ്യങ്ങളും നട്ടുപിടിപ്പിക്കും.
പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ പ്രകൃതിസൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നതിനൊപ്പം സാഹസിക വിനോദങ്ങൾക്കും കായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കുടുംബസമേതമുള്ള വിനോദത്തിനും ഒരുപോലെ അവസരമൊരുങ്ങുമെന്ന് മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി എൻജിനീയർ മുസ്ന ബിൻത് അഹമ്മദ് അൽ സൽമാനി പറഞ്ഞു. ഖുറിയാത്തിനെ ഒമാനിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാക്കാനും സുസ്ഥിര വിനോദസഞ്ചാര നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പദ്ധതി സഹായകമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.