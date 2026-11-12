മസ്കത്തിനെ എ.ഐ അധിഷ്ഠിത സുസ്ഥിര നഗരമാക്കും: ഗവർണർ സയ്യിദ് ബിൽ അറബ്text_fields
മസ്കത്ത്: ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും എ.ഐയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മസ്കത്തിനെ സ്മാർട്ടും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചതും സുസ്ഥിരവുമായ നഗരമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് സഹമന്ത്രിയും മസ്കത്ത് ഗവർണറുമായ സയ്യിദ് ബിൽ അറബ് ബിൻ ഹൈതം അൽ സഈദ്. മനുഷ്യനെയും അവരുടെ ജീവിതനിലവാരത്തെയും വികസനത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒമാൻ വിഷൻ 2040 ലക്ഷ്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നഗരത്തിന്റെ തനിമയും പൈതൃകവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഭാവിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള വികസനമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഗതാഗതം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, സാമ്പത്തിക വളർച്ച തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സംയോജിത വികസനം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.സുസ്ഥിര നഗരവികസനത്തിലൂടെ മസ്കത്തിനെ ആഗോളതലത്തിൽ മത്സരക്ഷമവും നിക്ഷേപസൗഹൃദവുമായ നഗരമാക്കി ഉയർത്താനുള്ള പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്.