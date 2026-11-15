നഗരവികസനത്തിൽ പുതിയ ചുവടുവെപ്പുകളുമായി മസ്കത്ത്

നഗരവികസനത്തിൽ പുതിയ ചുവടുവെപ്പുകളുമായി മസ്കത്ത്text_fields
മസ്കത്ത്: വികസനത്തിന്റെ പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ചുവടുവെച്ച് ഒമാൻ തലസ്ഥാനമായ മസ്കത്ത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, ഗതാഗതം, ഹരിത ഇടങ്ങൾ, താമസസൗകര്യങ്ങൾ, നിക്ഷേപം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ വിപുലമായ പദ്ധതികളുമായി നഗരത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റാനൊരുങ്ങുകയാണ് അധികൃതർ. ഒമാൻ വിഷൻ 2040ന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കുന്ന ഗ്രേറ്റർ മസ്കത്ത് നഗരവികസന പദ്ധതിയിലൂടെ ആധുനികവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ നഗരജീവിതമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
മത്ര മുതൽ ബർക്ക വരെയുള്ള 80 കിലോമീറ്ററിലധികം പ്രദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഗ്രേറ്റർ മസ്കത്ത് നഗരവികസന പദ്ധതി. ഏകദേശം 100 കിലോമീറ്റർ തീരപ്രദേശവും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. നഗരവികസനത്തോടൊപ്പം ഒമാന്റെ പൈതൃകവും പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പദ്ധതിയിൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്.
ഹരിത ഇടങ്ങളുടെ വികസനം, ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളുടെ നവീകരണം, സാമ്പത്തിക വളർച്ച, ആധുനിക താമസകേന്ദ്രങ്ങൾ, സുരക്ഷിതമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2040ഓടെ നാല് പ്രധാന പാർക്കുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും ഓരോ വ്യക്തിക്കും ലഭ്യമായ തുറസ്സായ ഹരിത ഇടങ്ങളുടെ വിസ്തൃതി ഒമ്പത് ചതുരശ്ര മീറ്റർ വർധിപ്പിക്കാനുമാണ് ലക്ഷ്യം.
ഗതാഗത മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. 55 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ലൈറ്റ് റെയിൽ സംവിധാനം, ഏഴ് പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകൾ, ആധുനിക പൊതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ, സൈക്കിൾ പാതകൾ, നടപ്പാതകൾ എന്നിവ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. 2040ഓടെ ജനസംഖ്യയുടെ 80 ശതമാനത്തിനും നടന്ന് എത്താവുന്ന ദൂരത്തിൽ പൊതുഗതാഗത സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
സാമ്പത്തിക രംഗത്തും മസ്കത്തിന്റെ വളർച്ചക്ക് പദ്ധതി കരുത്തേകും. വിവിധ മേഖലകളിലായി 15 സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിലൂടെ എണ്ണയിതര ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിൽ മസ്കത്തിന്റെ സംഭാവന 45 ശതമാനമായി ഉയർത്താനും ഉൽപാദനക്ഷമത 44 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കാനുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
താമസ-വിനോദ മേഖലകളിലും വലിയ വികസനമാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 3,13,000 ഭവന യൂണിറ്റുകൾ, ഒമ്പത് തീരദേശ വിനോദകേന്ദ്രങ്ങൾ, സംയോജിത താമസമേഖലകൾ എന്നിവയും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ 90 ശതമാനം കുറക്കുകയും 2050ഓടെ കാർബൺ ന്യൂട്രാലിറ്റി കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.
നഗരവികസന പദ്ധതിയുടെ രൂപീകരണത്തിൽ ആറായിരത്തിലധികം പേരും 90ലധികം സർക്കാർ-സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും പങ്കാളികളായി. 2021ൽ അംഗീകരിച്ച ദേശീയ നഗരവികസന തന്ത്രത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഗ്രേറ്റർ മസ്കത്ത് പദ്ധതി മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.പാരമ്പര്യവും ആധുനികതയും കൈകോർക്കുന്ന നഗരമായി മസ്കത്തിനെ മാറ്റുന്നതിനൊപ്പം നിക്ഷേപസൗഹൃദവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ വികസന മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഒമാന്റെ ലക്ഷ്യം.