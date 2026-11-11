അൽ അൻസബ് പാലത്തിന് സമീപം മസ്കത്ത് റോഡിൽ നാല് ദിവസം ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

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അൽ അൻസബ് പാലത്തിന് സമീപം മസ്കത്ത് റോഡിൽ നാല് ദിവസം ഗതാഗത നിയന്ത്രണംtext_fields
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News Summary - Muscat Road Traffic Restriction
മസ്കത്ത്: അൽ അൻസബ് പാലം കഴിഞ്ഞ് മസ്കത്തിലേക്കുള്ള ഇരട്ടപ്പാതയിൽ നാലുദിവസത്തേക്ക് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. നവംബർ 11 മുതൽ 14 വരെയാണ് നിയന്ത്രണം.അൻസബ്–അൽ ജഫ്നൈൻ റോഡ് ഇരട്ടപ്പാത വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി റോഡ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനാണ് നടപടി. റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസുമായി സഹകരിച്ചാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി റോഡിലെ ഒരു ലൈൻ അടച്ചിടും. ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാഹനയാത്രക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ച ഗതാഗത അടയാളങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പുകളും പിന്തുടരണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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