2026ലെ ഗതാഗത സുരക്ഷ തലസ്ഥാന പദവി മസ്കത്തിന്text_fields
മസ്കത്ത്: 2026ലെ ‘ഗതാഗത സുരക്ഷ തലസ്ഥാനം’ പദവി മസ്കത്തിന്. അറബ് ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ട്രാഫിക് സേഫ്റ്റിയാണ് ഒമാൻ തലസ്ഥാനത്തെ ഈ നേട്ടത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
ഫെഡറേഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസ് അംഗീകരിച്ച ട്രാഫിക് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ 76 ശതമാനത്തിലധികം സ്കോർ നേടിയാണ് മസ്കത്ത് ഒന്നാമതെത്തിയത്. റോഡ് സുരക്ഷ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഗതാഗത ബോധവത്കരണം ശക്തിപ്പെടുത്താനും വാഹന യാത്രക്കാരുടെയും മറ്റ് റോഡ് ഉപയോക്താക്കളുടെയും സുരക്ഷ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഒമാൻ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമാണിത്.
പുരസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി അറബ് ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ട്രാഫിക് സേഫ്റ്റി റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസിന്റെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക്കിന് ആദരസൂചകമായ ഷീൽഡ് കൈമാറി. പൊതുജനങ്ങളിൽ ഗതാഗത സുരക്ഷ അവബോധം വളർത്താനും രാജ്യത്തെ റോഡുകളിൽ സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കാനും ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും പുരസ്കാരത്തിന് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു.