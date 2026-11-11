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    താമസ മേഖലകളിൽ ട്രക്കുകൾ അലക്ഷ്യമായി പാർക്ക് ചെയ്യരുത്; മുന്നറിയിപ്പുമായി മസ്‌കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി

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    താമസ മേഖലകളിൽ ട്രക്കുകൾ അലക്ഷ്യമായി പാർക്ക് ചെയ്യരുത്; മുന്നറിയിപ്പുമായി മസ്‌കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി
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    മസ്‌കത്ത്: താമസ മേഖലകളിൽ ട്രക്കുകളും ഭാരവാഹനങ്ങളും അലക്ഷ്യമായി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി മസ്‌കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി. ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ നിശ്ചിത പാർക്കിങ് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ നിർത്താവൂ എന്ന് ഉടമകൾക്കും നടത്തിപ്പുകാർക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിർദേശം നൽകി.ട്രക്കുകളും ഭാരവാഹനങ്ങളും അനധികൃതമായി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്കായുള്ള പാർക്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും റോഡിലൂടെയുള്ള വാഹനങ്ങളുടെയും കാൽനടയാത്രക്കാരുടെയും സഞ്ചാരത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.

    ഇത് താമസക്കാരുടെയും മറ്റ് റോഡ് ഉപയോക്താക്കളുടെയും സുരക്ഷക്ക് ഭീഷണിയാകുമെന്നും മുനിസിപ്പാലിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.താമസ മേഖലകളുടെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം പ്രദേശവാസികളുടെ സൗകര്യങ്ങളെയും ഇത്തരം നടപടികൾ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷിതവും സുഗമവുമായ ഗതാഗതം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും താമസ മേഖലകളിൽ ക്രമം നിലനിർത്തുന്നതിനും നിശ്ചിത പാർക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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    News Summary - Muscat Municipality Issues Warning Against Truck Parking in Residential Areas
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