മസ്കത്തിലെ വൻകിട ശുദ്ധജല പദ്ധതി 93 ശതമാനം പൂർത്തിയായിtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ പ്രധാന ജലശുദ്ധീകരണ പദ്ധതികളിലൊന്നായ മസ്കത്തിലെ അൽ ഗുബ്റ 3 ശുദ്ധജല പ്ലാന്റിന്റെ നിർമാണം 93 ശതമാനം പൂർത്തിയായി. 125 ദശലക്ഷം റിയാൽ ചെലവിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം 2027ലെ രണ്ടാം പാദത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പബ്ലിക് സർവീസസ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.പ്രതിദിനം മൂന്ന് ലക്ഷം ഘനമീറ്റർ ശുദ്ധജലം ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പ്ലാന്റാണിത്. മസ്കത്ത് ഗവർണറേറ്റിലെ 1.88 ലക്ഷം ജല ഉപഭോക്താക്കളുടെ ശരാശരി ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പദ്ധതിക്ക് കഴിയും.
നിർമാണ, പ്രവർത്തന ഘട്ടങ്ങളിലായി സ്വദേശികൾക്ക് നൂറോളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ പദ്ധതി വഴി ലഭിക്കും. പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ ഒമാനൈസേഷൻ നിരക്ക് 94 ശതമാനത്തിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.പദ്ധതിയിൽ ഒമാനിലെ പ്രാദേശിക ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും പങ്ക് ഏകദേശം 40 ദശലക്ഷം റിയാലാണ്. ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് 15 ലക്ഷം റിയാലിലധികം മൂല്യമുള്ള കരാറുകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഊർജക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുകയും വിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് പ്ലാന്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നാമ പവർ ആൻഡ് വാട്ടർ പ്രൊക്യുർമെന്റ് കമ്പനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്പെയിനിലെ ജി.എസ്. ഇനിമ, സൗദിയിലെ അൽ ജുമൈഹ് എനർജി ആൻഡ് വാട്ടർ കമ്പനി, ഒമാനിലെ സോഗെക്സ് എന്നിവയുടെ കൺസോർഷ്യമാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.
ജനസംഖ്യാ വർധവും നഗരവികസനവും മൂലം ഉയരുന്ന ജലാവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനും രാജ്യത്തിന്റെ ജലസുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പദ്ധതി സഹായകമാകും.