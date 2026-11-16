ഒമാനിൽ പ്രൊബേഷൻ വ്യവസ്ഥകളിൽ വ്യക്തത വരുത്തി മന്ത്രാലയം

ഒമാനിൽ പ്രൊബേഷൻ വ്യവസ്ഥകളിൽ വ്യക്തത വരുത്തി മന്ത്രാലയംtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരുടെ പ്രൊബേഷൻ കാലാവധി സംബന്ധിച്ച നിയമവ്യവസ്ഥകൾ വ്യക്തമാക്കി തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം. മാസശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പരമാവധി മൂന്ന് മാസവും മറ്റ് വേതന വ്യവസ്ഥകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് രണ്ട് മാസവുമാണ് പ്രൊബേഷൻ കാലാവധി.
തൊഴിൽ കരാറിൽ പ്രൊബേഷൻ കാലയളവ് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ഒരേ തൊഴിലുടമയുടെ കീഴിൽ ഒരു ജീവനക്കാരനെ ഒന്നിലധികം തവണ പ്രൊബേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
പ്രൊബേഷൻ കാലയളവിൽ ജോലി തുടരുന്നത് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് തൊഴിലുടമക്കോ ജീവനക്കാരനോ തോന്നിയാൽ തൊഴിൽ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാം. എന്നാൽ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഏഴ് ദിവസം മുമ്പ് മറുഭാഗത്തെ അറിയിച്ചിരിക്കണം. പ്രൊബേഷൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ സേവനകാലയളവിൽ ഈ കാലവും ഉൾപ്പെടുത്തും. തൊഴിൽ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചായിരിക്കണം പ്രൊബേഷൻ നടപ്പാക്കേണ്ടതെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.