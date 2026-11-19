ചരിത്രവും പൈതൃകവും ഒമാന്റെ ഭാവിവികസനത്തിന് അടിത്തറ; വാർത്ത വിനിമയ മന്ത്രിtext_fields
മസ്കത്ത്: രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രവും പൈതൃകവും ഭാവിവികസനത്തിന് കരുത്തുപകരുന്ന അടിത്തറയാണെന്ന് ഒമാൻ വിവരമന്ത്രി ഡോ. അബ്ദുല്ല ബിൻ നാസർ അൽ ഹറാസി. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ഒമാന്റെ സമുദ്രവ്യാപാര പാരമ്പര്യം വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പരമ്പരാഗത ജലസേചന സംവിധാനമായ അഫ്ലാജ് ഒമാന്റെ സാമൂഹിക സഹകരണത്തിന്റെയും വിഭവങ്ങളുടെ നീതിപൂർവമായ വിതരണത്തിന്റെയും മികച്ച മാതൃകയാണ്.1744ൽ ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ സഈദ് അൽ ബുസൈദി അധികാരമേറ്റതും അൽ ബുസൈദി ഭരണവംശത്തിന് തുടക്കമായതും ഒമാന്റെ ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന വഴിത്തിരിവാണ്.
രാജ്യത്തെ ഏകീകരിക്കാനും വ്യാപാരമേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും നാവികസേന വികസിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചക്ക് അടിത്തറയിട്ടു. സാമ്പത്തികരംഗത്തും ഒമാൻ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചുവരികയാണ്. പൊതുകടം കുറച്ചതും വിദേശ നിക്ഷേപം വർധിച്ചതും ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ് മെച്ചപ്പെടുത്തിയതും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്.
സാമൂഹിക സംരക്ഷണ പദ്ധതികൾ, തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ, പരിശീലന പരിപാടികൾ, ഭവനപദ്ധതികൾ എന്നിവയിലൂടെ വികസനത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോകുകയാണെന്നും ഒമാൻ വിഷൻ 2040 ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ രാജ്യാന്തര സഹകരണത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രവും പൈതൃകവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലെ തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.