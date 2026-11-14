ഖിബ്ലിയ ദ്വീപിന് സമീപം കുടുങ്ങിയ എണ്ണക്കപ്പൽ; തുടർനടപടികൾ വിലയിരുത്തി ഒമാൻtext_fields
മസ്കത്ത്: ഖിബ്ലിയ ദ്വീപിന് സമീപം കടലിൽ കുടുങ്ങിയ എണ്ണക്കപ്പലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളുടെ പുരോഗതി ഒമാൻ ദേശീയ അടിയന്തര ദുരന്തനിവാരണ സമിതി വിലയിരുത്തി. കപ്പലിലെ എണ്ണയും മറ്റ് ചരക്കുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും സമുദ്ര മലിനീകരണ സാധ്യതകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതും യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു.
നവംബർ 12ന് ചേർന്ന സമിതി യോഗത്തിൽ അടിയന്തര ദുരന്തനിവാരണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷനും പൊലീസ്, കസ്റ്റംസ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലുമായ മേജർ ജനറൽ അബ്ദുല്ല ബിൻ അലി അൽ ഹാർത്തി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മുസന്ദം ഗവർണറേറ്റിന് സമീപമുള്ള ഒമാന്റെ സമുദ്രാതിർത്തികളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റ് അപകടങ്ങളും യോഗം വിലയിരുത്തി. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണ സാധ്യതകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും സമുദ്ര മലിനീകരണം നേരിടുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ചർച്ചയായി.
കടലിലെ അപകടങ്ങളോട് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രതികരിക്കുന്നതിനും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഏകോപനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് യോഗം ചേർന്നത്. സമിതി അംഗങ്ങളും വിവിധ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരും പങ്കെടുത്തു.