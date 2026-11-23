ഖത്തറിലെ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ ‘മെയ്ഡ് ഇൻ ഒമാൻ’ പ്രമോഷൻ തുടങ്ങിtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഖത്തറിൽ കൂടുതൽ വിപണി കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ ‘മെയ്ഡ് ഇൻ ഒമാൻ’ പ്രമോഷന് തുടക്കമായി. നവംബർ 28 വരെ ഒരാഴ്ച നീളുന്ന പ്രമോഷൻ ദോഹയിലെ അൽ ഗറഫ ലുലു ശാഖയിൽ ഖത്തറിലെ ഒമാൻ അംബാസഡറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഖത്തറിലെ ഒമാൻ എംബസിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.ഖത്തറിലെ ലുലുവിന്റെ 25 ശാഖകളിലും ഒമാനി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രത്യേക ഓഫറുകളിൽ ലഭ്യമാകും. ഒമാനിൽ നിന്നുള്ള പച്ചക്കറികൾ, ശീതീകരിച്ച ചിക്കൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുക.
ഒമാനിലെ ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്കും പ്രാദേശിക ഉൽപ്പാദകർക്കും ഖത്തറിലെ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്താനുള്ള അവസരമാണ് ഇതിലൂടെ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഒമാനി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണി വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രമോഷൻ സഹായകമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവൽക്കരണവും ദേശീയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആഗോള വിപണി സാന്നിധ്യവും ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഒമാൻ വിഷൻ 2040ന്റെ ഭാഗമായും ഈ നീക്കം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.ഒമാൻ ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നവംബർ 12 മുതൽ 21 വരെ രാജ്യത്തെ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ ‘മെയ്ഡ് ഇൻ ഒമാൻ’ പ്രമോഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
വാണിജ്യ, വ്യവസായ, നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന മന്ത്രാലയത്തിലെ വ്യവസായ ഡയറക്ടർ ജനറൽ എൻജിനീയർ ഖാലിദ് ബിൻ സാലിം അൽ ഖസബിയായിരുന്നു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.ഒമാനിൽ 36 സ്റ്റോറുകളും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് സംവിധാനവുമുള്ള ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ശൃംഖല അടുത്തിടെ നഹ്ദ –ആമിറാത്തിൽ പുതിയ ശാഖയും തുറന്നിരുന്നു. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് സേവനം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി ലുലു അധികൃതർ അറിയിച്ചു.