Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
മബേലയിൽ സ്കൂൾ ബസും വാഹനവും കൂട്ടിയിടിച്ച് 15 പേർക്ക് പരിക്ക്text_fields
bookmark_border
News Summary - Mabela Bus Crash Injures
മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ മബേലയിൽ സ്കൂൾ ബസും മറ്റൊരു വാഹനവും കൂട്ടിയിടിച്ച് 15 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. അൽ മബേല പ്രദേശത്തെ ആഭ്യന്തര റോഡിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച അപകടമുണ്ടായത്. പരിക്കേറ്റവരിൽ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപകടവിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസിന്റെ പ്രത്യേക സംഘങ്ങളും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും സ്ഥലത്തെത്തി. പരിക്കേറ്റവരെ തുടർചികിത്സക്കായി ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story