ഒമാൻ ദേശീയ ദിനാഘോഷം: ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ ‘മെയ്ഡ് ഇൻ ഒമാൻ’ കാമ്പയിന് തുടക്കമായി

ഒമാൻ ദേശീയ ദിനാഘോഷം: ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ ‘മെയ്ഡ് ഇൻ ഒമാൻ’ കാമ്പയിന് തുടക്കമായിtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാന്റെ 56-ാമത് ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ എല്ലാ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ശാഖകളിലും ‘മെയ്ഡ് ഇൻ ഒമാൻ’ പ്രൊമോഷനും ആഘോഷ പരിപാടികൾക്കും തുടക്കമായി. വാണിജ്യ, വ്യവസായ, നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന മന്ത്രാലയത്തിലെ വ്യവസായ വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ജനറൽ എൻജിനീയർ ഖാലിദ് ബിൻ സാലിം അൽ ഖസാബി ആഘോഷങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നവംബർ 12-ന് ആരംഭിച്ച പരിപാടികൾ നവംബർ 21 വരെ തുടരും.ഒമാൻ വിഷൻ 2040-ന്റെ സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവൽക്കരണ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് കരുത്തുപകരുന്നതിനും പ്രാദേശിക ഉൽപന്നങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായാണ് ‘മെയ്ഡ് ഇൻ ഒമാൻ’ കാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇതിലൂടെ മികച്ച അവസരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി വൻ വിലക്കുറവാണ് ലുലു ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ, ഫ്രഷ് ഫുഡ്, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, പ്രാദേശിക ഉൽപന്നങ്ങൾ എന്നിവക്ക് പുറമെ പുരുഷന്മാരുടെ ദിഷ്ദാഷ, സ്ത്രീകളുടെ അബായ തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത ഒമാനി വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് 20 ശതമാനം കിഴിവും ലഭ്യമാണ്. ലുലു ഹാപ്പിനെസ് ലോയൽറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ബണ്ടിൽ ഓഫറുകളും റിവാർഡുകളും ലഭിക്കും.ഒമാനി സംസ്കാരവും പൈതൃകവും വിളിച്ചോതുന്ന പരമ്പരാഗത സംഗീത പരിപാടികൾ, കുട്ടികളുടെ നൃത്തങ്ങൾ, കേക്ക് മുറിക്കൽ, കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെയും ഖഞ്ചറുകളുടെയും പ്രദർശനം എന്നിവയും വിവിധ ശാഖകളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സുൽത്താനേറ്റിന്റെ പൈതൃകവും നേട്ടങ്ങളും ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖിനും ഒമാനിലെ ജനങ്ങൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ നേരുന്നതായി ലുലു ഒമാൻ ഡയറക്ടർ ഷബീർ കെ.എ പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക ഉൽപാദന മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം കുടുംബങ്ങൾക്കും സമൂഹത്തിനും മറക്കാനാവാത്ത ആഘോഷ നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.