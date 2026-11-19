ആമിറാത്തിൽ ലുലുവിന്റെ രണ്ടാമത് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് തുറന്നുtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ റീട്ടെയിൽ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി ലുലു ഗ്രൂപ്പ് അൽ ആമിറാത്തിലെ അൽ നഹ്ദയിൽ പുതിയ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് തുറന്നു. ലുലുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റാണിത്. ആമിറാത്ത് വാലി ശൈഖ് ഹമദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ ബുസൈദി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസഫലി, ഉന്നത മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.
ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി തുറന്നുനൽകിയത്. സുൽത്താനേറ്റിലെ വളർന്നുവരുന്ന സമൂഹങ്ങളോടുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് എം.എ. യൂസഫലി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തുടനീളം റീട്ടെയിൽ ശൃംഖല വിപുലീകരിക്കാനും ലോകോത്തര ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവം കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുമാണ് ലുലു ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഒമാനിലെ 'ഹാപ്പിനസ്' ലോയൽറ്റി പ്രോഗ്രാം അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം പത്ത് ലക്ഷം പിന്നിട്ടത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
59,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള പുതിയ സ്റ്റോറിൽ പഴം-പച്ചക്കറികൾ, മത്സ്യ-മാംസാദികൾ, ഗ്രോസറി, ബേക്കറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് തുടങ്ങി നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരമാണുള്ളത്. വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യവും തടസ്സമില്ലാത്ത ഷോപ്പിംഗിനായി സെൽഫ് ചെക്ക്ഔട്ട് കൗണ്ടറുകളും ഇവിടെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.പ്രാദേശിക ഉൽപ്പാദകരെയും കർഷകരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒമാനി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക വിഭാഗം തന്നെ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആകർഷകമായ ഓഫറുകളും വിലക്കിഴിവും ലഭ്യമാണ്.ഒമാനിലെ വിവിധ ലുലു സ്ഥാപനങ്ങളിലായി നിലവിൽ 3,400-ലധികം സ്വദേശികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രാദേശിക സംരംഭകരുമായുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെയും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചും ഒമാന്റെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ലുലു പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.