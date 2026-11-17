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സുൽത്താൻ ഹൈതത്തിന് ഇറാൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ കത്ത് കൈമാറിtext_fields
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News Summary - Letter from Iranian President handed over to Sultan Haitham
മസ്കത്ത്: ഒമാൻ ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖിന് ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാന്റെ കത്ത് കൈമാറി. ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചിയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച മസ്കത്തിലെ അൽ ആലം കൊട്ടാരത്തിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചക്കിടെ കത്ത് കൈമാറിയത്.ഒമാനും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കത്തിലുള്ളത്.
സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഒമാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് ബദർ ബിൻ ഹമദ് അൽ ബുസൈദിയുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സമുദ്രസുരക്ഷ, അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗതം, വ്യാപാരമേഖലയിലെ നീക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു.നയതന്ത്ര ആശയവിനിമയങ്ങൾ സജീവമായി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയായതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
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