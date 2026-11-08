കോഴിക്കോട് സൗഹൃദക്കൂട്ടം സലാലയിൽ കുടുംബസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

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കോഴിക്കോട് സൗഹൃദക്കൂട്ടം സലാലയിൽ കുടുംബസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
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News Summary - Kozhikode Souhruda Koottam Organizes Family Get-Together in Salalah
സലാല: കോഴിക്കോട് സൗഹൃദക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുടുംബസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഹംദാൻ പ്ലാസയിൽ നടന്ന പരിപാടി ഡോ. കെ. സനാതനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് ഫിറോസ് കുറ്റ്യാടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എ.പി. കരുണൻ സ്വാഗതവും പ്രജിത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
ഡോ. ഷാജി പി. ശ്രീധർ, ഹുസൈൻ കാച്ചിലോടി, ബാബു കുറ്റ്യാടി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ദാസൻ എം.കെ., മധു, ദീപക് എൻ.എസ്., ഹാരിസ് മഷ്ഹൂർ, രാജൻ നരിപ്പറ്റ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. ഡോ. ഹൃദ്യ, പ്രിയംവദ എന്നിവർ പരിപാടികൾ നിയന്ത്രിച്ചു. മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള വിശിഷ്ടാതിഥികളും സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മാതൃകയിൽ ഹംദാൻ പൂളിന് സമീപം ഒരുക്കിയ 'ഐ ലവ് കോഴിക്കോട്' ഇൻസ്റ്റലേഷനും സംഗമത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണമായി.
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