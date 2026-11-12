ഖസബ് തുറമുഖത്തിന്റെ പുനർകയറ്റുമതി വരുമാനത്തിൽ 9.6 ശതമാനം വർധന

ഖസബ് തുറമുഖത്തിന്റെ പുനർകയറ്റുമതി വരുമാനത്തിൽ 9.6 ശതമാനം വർധനtext_fields
മസ്കത്ത്: വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പുനർകയറ്റുമതിയിലും ചരക്കുനീക്കത്തിലും വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി മുസന്ദം ഗവർണറേറ്റിലെ ഖസബ് തുറമുഖം. 2026ലെ ആദ്യ എട്ട് മാസങ്ങളിൽ തുറമുഖം വഴിയുള്ള പുനർകയറ്റുമതിയുടെ മൂല്യം 330.6 ദശലക്ഷം റിയാലായി ഉയർന്നു. 2025ലെ ഇതേ കാലയളവിൽ ഇത് 301.6 ദശലക്ഷം റിയാലായിരുന്നു. 9.6 ശതമാനമാണ് വളർച്ച.ഒമാനിലെ സമുദ്ര തുറമുഖങ്ങൾ വഴിയുള്ള ആകെ പുനർകയറ്റുമതിയുടെ 60.9 ശതമാനവും ഖസബ് തുറമുഖം വഴിയാണ്. ജനുവരി മുതൽ ആഗസ്റ്റ് അവസാനം വരെയുള്ള കണക്കാണിത്.
രാജ്യത്തെ കടൽ, വ്യോമ, കര തുറമുഖങ്ങൾ വഴിയുള്ള ആകെ പുനർകയറ്റുമതിയിൽ ഖസബിന്റെ വിഹിതം 24.6 ശതമാനമാണ്. ഈ വിഭാഗത്തിലെ ആകെ പുനർകയറ്റുമതി മൂല്യം 1.34 ബില്യൺ റിയാലിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ ഇത് 1.12 ബില്യൺ റിയാലായിരുന്നു. 19.7 ശതമാനമാണ് വർധന.2026 ജനുവരി മുതൽ സെപ്റ്റംബർ അവസാനം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഖസബ് തുറമുഖം വഴിയുള്ള ചരക്കുനീക്കം 1,14,900 ടണ്ണായി ഉയർന്നു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ 1,07,700 ടണ്ണായിരുന്നു. 6.6 ശതമാനമാണ് വളർച്ച.ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിനോടുള്ള സാമീപ്യവും രാജ്യാന്തര കപ്പൽ ഗതാഗത പാതകളിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥാനവുമാണ് തുറമുഖത്തിന്റെ വളർച്ചക്ക് കരുത്താകുന്നത്. തുറമുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും വികസിപ്പിച്ച് വ്യാപാരം, വിനോദസഞ്ചാരം, ലോജിസ്റ്റിക് മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.