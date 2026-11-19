ആറാം വർഷവും കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ട് ഐ.എസ്.ഡബ്ല്യു.കെ പെൺകുട്ടികൾtext_fields
മസ്കത്ത്: ശ്രീലങ്കൻ സ്കൂൾ മസ്കത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച അന്തർ സ്കൂൾ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ തുടർച്ചയായ ആറാം വർഷവും കിരീടം നേടി ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ അൽ വാദി അൽ കബീറിന്റെ പെൺകുട്ടികളുടെ ടീം. പരിശീലകൻ ഷിഫാസ് പി.ബിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ടീമിന്റെ നേട്ടം.
അന്താരാഷ്ട്ര ബാസ്കറ്റ്ബോൾ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടന്ന മത്സരത്തിൽ മസ്കത്ത് മേഖലയിലെ പത്ത് ഇന്ത്യൻ, വിദേശ സ്കൂളുകൾ പങ്കെടുത്തു. പാകിസ്താൻ, ബംഗ്ലാദേശ് സ്കൂളുകളും മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ഐ.എസ്.ഡബ്ല്യു.കെ ടീം സെമിഫൈനലിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ അൽ മബേലയെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഫൈനലിൽ ശ്രീലങ്കൻ സ്കൂൾ മസ്കത്തിനെ തോൽപിച്ചാണ് തുടർച്ചയായ ആറാം കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്.വ്യക്തിഗത മികവിനുള്ള പുരസ്കാരങ്ങളും ടീമിലെ താരങ്ങൾ നേടി. കീർത്തന മുത്തുരാമൻ മികച്ച കളിക്കാരിക്കുള്ള പുരസ്കാരവും ചൈതന്യ പ്രിയ മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരിക്കുള്ള പുരസ്കാരവും സ്വന്തമാക്കി.
അനീറ്റ തോമസ് മികച്ച സെന്ററായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.താരങ്ങളുടെ അച്ചടക്കവും കൂട്ടായ പരിശ്രമവും പരിശീലകന്റെ മാർഗനിർദേശവുമാണ് വിജയത്തിന് കരുത്തായത്. ഒമാനിലെ സ്കൂൾ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ രംഗത്ത് ഐ.എസ്.ഡബ്ല്യു.കെയുടെ മികവ് ഒരിക്കൽക്കൂടി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതായി ആറാം കിരീടനേട്ടം നേട്ടമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.