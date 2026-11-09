ഒമാനിൽ ഐസോടേഴ്സ് ഐ ഡ്രോപ്സ് സുരക്ഷിതം; ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

ഒമാനിൽ ഐസോടേഴ്സ് ഐ ഡ്രോപ്സ് സുരക്ഷിതം; ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയംtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനി വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ 'ഐസോടേഴ്സ്' ഐ ഡ്രോപ്സ് സുരക്ഷിതമാണെന്നും, ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ഒമാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റും പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളെയും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളെയും തുടർന്നാണ് മരുന്ന് സുരക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. ചില ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിൻവലിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന അറിയിപ്പുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മന്ത്രാലയം വ്യക്തത വരുത്തിയത്. ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കമ്പനിയായ 'ഹ്യുൺസ്' നിർമ്മിക്കുന്ന ഐസോടേഴ്സ് പ്ലസ് ഇ.ഡി, ക്ലാസ്ജെൻ എന്നീ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഒമാനിലേക്ക് ഇതുവരെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
എന്നാൽ, ഒമാനി വിപണിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഐസോടേഴ്സ് ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കുന്നത് 'അമാൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്' ആണ്. മരുന്ന് തിരിച്ചുവിളിക്കൽ അറിയിപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ട കൊറിയൻ കമ്പനിയിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു കമ്പനിയാണിത്. അതിനാൽ ഒമാനിൽ നിലവിലുള്ള ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന് പിൻവലിക്കൽ നടപടി ബാധകമല്ലെന്നും ഇത് സുരക്ഷിതമാണെന്നും മന്ത്രാലയം ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
അതേസമയം, ഒമാനിലെ ഉപഭോക്താക്കളോ രോഗികളോ ആരെങ്കിലും ഒമാന് പുറത്തുനിന്നോ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴിയോ ഈ പിൻവലിക്കപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബാച്ച് നമ്പറുകൾ നോക്കാതെ അവയുടെ ഉപയോഗം ഉടനടി നിർത്തണമെന്ന് മന്ത്രാലയം കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ആവശ്യമായ വൈദ്യസഹായത്തിനും ബദൽ ചികിത്സകൾക്കുമായി ഡോക്ടറെയോ ഫാർമസിസ്റ്റിനെയോ സമീപിക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചു. വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പൊതുജനാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ സുതാര്യമായ വിശദീകരണം നൽകിയതെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.