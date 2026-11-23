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ഇൻസ്പയർ ഒമാൻ ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്ക് ആദരംtext_fields
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News Summary - Inspire Oman Business Excellence Award winners honored
സലാല: ഒമാൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ ‘ഇൻസ്പയർ ഒമാൻ ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ്’ നേടിയ സലാലയിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായികളെ ഈസ്റ്റ് വെനീസ് അസോസിയേഷൻ ആലപ്പുഴയുടെ ഗ്രാൻഡ് ലോഞ്ചിങ് ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു.
ഫോർ മൂൺ ട്രേഡിങ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്പനി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ പ്രിസ്റ്റോ ജോർജ്, ഗൾഫ് ജിപ്സം ഓപ്പറേഷൻസ് ഡയറക്ടർ ഷിജു ശശിധരൻ എന്നിവരെയാണ് ആദരിച്ചത്. പ്രശസ്ത ഗാനരചയിതാവും കവിയുമായ രാജീവ് ആലുങ്കൽ ഇരുവർക്കും പൊന്നാട അണിയിച്ച് മൊമെന്റോ സമ്മാനിച്ചു.
സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് യൂത്ത് കോംപ്ലക്സ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഫൈസൽ അലി അൽ നഹ്ദി, റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് പാസ്പോർട്ട് ആൻഡ് വിസ ഇഷ്യൂയിങ് വിഭാഗം മുൻ മേധാവി അലി സാലിം സുഹൈൽ ഖത്താൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
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