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    ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ ദാർസൈറ്റിൽ ഇനി നവീകരിച്ച സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക്

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    400ലധികം പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഗാലറിയും സജ്ജം
    ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ ദാർസൈറ്റിൽ ഇനി നവീകരിച്ച സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക്
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    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ദാ​ർ​സൈ​റ്റി​ൽ ന​വീ​ക​രി​ച്ച സി​ന്ത​റ്റി​ക് ട്രാ​ക്ക്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ദാ​ർ​സൈ​റ്റി​ൽ ന​വീ​ക​രി​ച്ച സി​ന്ത​റ്റി​ക് ട്രാ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ്ര​ശാ​ന്ത് പി​സെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്‌​സ്, ഫു​ട്‌​ബോ​ൾ, ക്രി​ക്ക​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് മൈ​താ​നം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 400ല​ധി​കം പേ​ർ​ക്ക് ഇ​രി​ക്കാ​വു​ന്ന ഗാ​ല​റി​യും മൈ​താ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ദാ​ർ​സൈ​റ്റി​ൽ ന​വീ​ക​രി​ച്ച സി​ന്ത​റ്റി​ക് ട്രാ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ്ര​ശാ​ന്ത് പി​സെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി സ്‌​കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കാ​മ്പ​സി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​വ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ല്ലാ ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട് ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ന​വീ​ക​രി​ച്ചു. ബാ​സ്‌​ക​റ്റ്‌​ബോ​ൾ, വോ​ളി​ബോ​ൾ, ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ആ​ധു​നി​ക മ​ൾ​ട്ടി​പ​ർ​പ്പ​സ് സി​ന്ത​റ്റി​ക് ഫ്‌​ലോ​റി​ങ് കോ​ർ​ട്ടും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ്‌​കൂ​ൾ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ ഹെ​ഡ് ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എം.​എ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ലി​മാ​ർ മൊ​യ്തീ​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ഷാ​ന്ത് പി.​പി, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​ബീ​ർ ഷം​സു​ദീ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി.

    ഷാ​ജി ക​ണി​യാ​ര​ത്തി​ൽ, സ്മൃ​തി ധ​നൂ​പ്, റു​ക്‌​സാ​ന സാ​ദി​ക്ക്, ഷ​മീം ബ​ഷീ​ർ, ഇ​ർ​ഫാ​ൻ ക​ണി​യാ​ര​ത്തി​ൽ, ആ​ശി​ഷ് രാ​സ്‌​തോ​ഗി എ​ന്നി​വ​രും ശ്ര​ദ്ധേ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. പു​തി​യ കാ​യി​ക​മൈ​താ​നം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​വ് വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്ന് സ്‌​കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    News Summary - Indian School Darsight now has a renovated synthetic track
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