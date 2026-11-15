ത്രില്ലർ പോരിൽ ഇന്ത്യ, അണ്ടർ 19 ഏഷ്യ കപ്പ് കിരീടം

ത്രില്ലർ പോരിൽ ഇന്ത്യ, അണ്ടർ 19 ഏഷ്യ കപ്പ് കിരീടംtext_fields
മസ്കത്ത്: അവസാന പന്തുവരെ ആവേശം നിറഞ്ഞുനിന്ന കലാശപ്പോരിൽ പാകിസ്താനെ ഒരു വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യക്ക് അണ്ടർ 19 ഏഷ്യ കപ്പ് കിരീടം. അവസാന പന്തിൽ ബൗണ്ടറി നേടി മോഹിത് ഉൽവയാണ് ഇന്ത്യക്ക് അവിസ്മരണീയ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പാകിസ്താൻ ഉയർത്തിയ 338 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മറികടന്നു. 50 ഓവറിൽ ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 337 റൺസാണ് പാകിസ്താൻ നേടിയത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യ 50 ഓവറിൽ ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 339 റൺസെടുത്ത് ലക്ഷ്യം കണ്ടു. പത്താമനായി ക്രീസിലെത്തിയ മോഹിത് ഉൽവയുടെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ്ങാണ് ഇന്ത്യക്ക് കിരീടം സമ്മാനിച്ചത്.
26 പന്തിൽ മൂന്ന് സിക്സും അഞ്ച് ഫോറുമടക്കം 49 റൺസുമായി താരം പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഇന്ത്യക്കായി നായകൻ ലക്ഷ്യ റായ്ചന്ദാനി (101 പന്തിൽ 80), ആര്യവീർ സെവാഗ് (61 പന്തിൽ 58) എന്നിവർ അർധ സെഞ്ച്വറി നേടി. മനാൽ ചൗഹാൻ 32 പന്തിൽ 47 റൺസെടുത്ത് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. എന്നാൽ, മധ്യനിരയും വാലറ്റവും തകർന്നതോടെ ഇന്ത്യ ഒരുഘട്ടത്തിൽ തോൽവിയുടെ വക്കിലായിരുന്നു. അവസാന രണ്ട് ഓവറിൽ ഇന്ത്യക്ക് ജയിക്കാൻ 25 റൺസ് വേണം. കൈയിലാകട്ടെ ഒരു വിക്കറ്റും മാത്രം. മുഹമ്മദ് സയ്യാം എറിഞ്ഞ 49-ാം ഓവറിൽ മോഹിത് ഉൽവ ഒരു സിക്സും രണ്ട് ഫോറുമടക്കം 17 റൺസ് നേടി. ഇതോടെ അവസാന ഓവറിലെ വിജയലക്ഷ്യം എട്ട് റൺസായി കുറഞ്ഞു.
അഹമ്മദ് ഹുസൈൻ എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിലെ ആദ്യ അഞ്ച് പന്തുകളിൽ ഇന്ത്യ അഞ്ച് റൺസ് നേടി. അവസാന പന്തിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടത് മൂന്ന് റൺസ്. സമ്മർദം നിറഞ്ഞ നിമിഷത്തിൽ പന്ത് അതിർത്തി കടത്തി മോഹിത് ഉൽവ ഇന്ത്യയുടെ വിജയശിൽപിയായി. മനാൽ ചൗഹാനും മോഹിത് ഉൽവയും ചേർന്ന് ഒമ്പതാം വിക്കറ്റിൽ 57 റൺസിന്റെ നിർണായക കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. യൂത്ത് ഏകദിനത്തിൽ ഒമ്പതാം വിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടാണിത്. നേരത്തെ, ഓപ്പണർ ഉസ്മാൻ ഖാന്റെ സെഞ്ച്വറിയാണ് പാകിസ്താന് മികച്ച സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്. 111 പന്തിൽ 107 റൺസെടുത്ത ഉസ്മാനൊപ്പം അബ്ദുൽ ഖാദിർ (54 പന്തിൽ 80), നായകൻ ഫർഹാൻ യൂസഫ് (60 പന്തിൽ 63) എന്നിവരും തിളങ്ങി. ഇതോടെ പാകിസ്താൻ സ്കോർ 337ലെത്തി.