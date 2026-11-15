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    ത്രില്ലർ പോരിൽ ഇന്ത്യ, അണ്ടർ 19 ഏഷ്യ കപ്പ് കിരീടം

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    പാ​കി​സ്താ​നെ വീ​ഴ്ത്തി​യ​ത് അ​വ​സാ​ന പ​ന്തി​ൽ
    ത്രില്ലർ പോരിൽ ഇന്ത്യ, അണ്ടർ 19 ഏഷ്യ കപ്പ് കിരീടം
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    അ​ണ്ട​ർ 19 ഏ​ഷ്യ ക​പ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ്



    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​വ​സാ​ന പ​ന്തു​വ​രെ ആ​വേ​ശം നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രി​ൽ പാ​കി​സ്താ​നെ ഒ​രു വി​ക്ക​റ്റി​ന് ത​ക​ർ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് അ​ണ്ട​ർ 19 ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് കി​രീ​ടം. അ​വ​സാ​ന പ​ന്തി​ൽ ബൗ​ണ്ട​റി നേ​ടി മോ​ഹി​ത് ഉ​ൽ​വ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ വി​ജ​യം സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത പാ​കി​സ്താ​ൻ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ 338 റ​ൺ​സ് വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്യം ഇ​ന്ത്യ ഒ​മ്പ​ത് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ മ​റി​ക​ട​ന്നു. 50 ഓ​വ​റി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 337 റ​ൺ​സാ​ണ് പാ​കി​സ്താ​ൻ നേ​ടി​യ​ത്. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ത്യ 50 ഓ​വ​റി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 339 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത് ല​ക്ഷ്യം ക​ണ്ടു. പ​ത്താ​മ​നാ​യി ക്രീ​സി​ലെ​ത്തി​യ മോ​ഹി​ത് ഉ​ൽ​വ​യു​ടെ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ ബാ​റ്റി​ങ്ങാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് കി​രീ​ടം സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    26 പ​ന്തി​ൽ മൂ​ന്ന് സി​ക്സും അ​ഞ്ച് ഫോ​റു​മ​ട​ക്കം 49 റ​ൺ​സു​മാ​യി താ​രം പു​റ​ത്താ​കാ​തെ നി​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​യി നാ​യ​ക​ൻ ല​ക്ഷ്യ റാ​യ്ച​ന്ദാ​നി (101 പ​ന്തി​ൽ 80), ആ​ര്യ​വീ​ർ സെ​വാ​ഗ് (61 പ​ന്തി​ൽ 58) എ​ന്നി​വ​ർ അ​ർ​ധ സെ​ഞ്ച്വ​റി നേ​ടി. മ​നാ​ൽ ചൗ​ഹാ​ൻ 32 പ​ന്തി​ൽ 47 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത് മി​ക​ച്ച പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ധ്യ​നി​ര​യും വാ​ല​റ്റ​വും ത​ക​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ ഒ​രു​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ തോ​ൽ​വി​യു​ടെ വ​ക്കി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​സാ​ന ര​ണ്ട് ഓ​വ​റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ജ​യി​ക്കാ​ൻ 25 റ​ൺ​സ് വേ​ണം. കൈ​യി​ലാ​ക​ട്ടെ ഒ​രു വി​ക്ക​റ്റും മാ​ത്രം. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​യ്യാം എ​റി​ഞ്ഞ 49-ാം ഓ​വ​റി​ൽ മോ​ഹി​ത് ഉ​ൽ​വ ഒ​രു സി​ക്സും ര​ണ്ട് ഫോ​റു​മ​ട​ക്കം 17 റ​ൺ​സ് നേ​ടി. ഇ​തോ​ടെ അ​വ​സാ​ന ഓ​വ​റി​ലെ വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്യം എ​ട്ട് റ​ൺ​സാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ എ​റി​ഞ്ഞ അ​വ​സാ​ന ഓ​വ​റി​ലെ ആ​ദ്യ അ​ഞ്ച് പ​ന്തു​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ അ​ഞ്ച് റ​ൺ​സ് നേ​ടി. അ​വ​സാ​ന പ​ന്തി​ൽ ജ​യി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ട​ത് മൂ​ന്ന് റ​ൺ​സ്. സ​മ്മ​ർ​ദം നി​റ​ഞ്ഞ നി​മി​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ന്ത് അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ത്തി മോ​ഹി​ത് ഉ​ൽ​വ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​ജ​യ​ശി​ൽ​പി​യാ​യി. മ​നാ​ൽ ചൗ​ഹാ​നും മോ​ഹി​ത് ഉ​ൽ​വ​യും ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​മ്പ​താം വി​ക്ക​റ്റി​ൽ 57 റ​ൺ​സി​ന്റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കി. യൂ​ത്ത് ഏ​ക​ദി​ന​ത്തി​ൽ ഒ​മ്പ​താം വി​ക്ക​റ്റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടാ​ണി​ത്. നേ​ര​ത്തെ, ഓ​പ്പ​ണ​ർ ഉ​സ്മാ​ൻ ഖാ​ന്റെ സെ​ഞ്ച്വ​റി​യാ​ണ് പാ​കി​സ്താ​ന് മി​ക​ച്ച സ്കോ​ർ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. 111 പ​ന്തി​ൽ 107 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത ഉ​സ്മാ​നൊ​പ്പം അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദി​ർ (54 പ​ന്തി​ൽ 80), നാ​യ​ക​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ യൂ​സ​ഫ് (60 പ​ന്തി​ൽ 63) എ​ന്നി​വ​രും തി​ള​ങ്ങി. ഇ​തോ​ടെ പാ​കി​സ്താ​ൻ സ്കോ​ർ 337ലെ​ത്തി.

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    News Summary - India wins Under-19 Asia Cup title in a thrilling contest
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