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ഇന്ത്യ–ഒമാൻ സുരക്ഷാ സഹകരണം ; മസ്കത്തിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
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News Summary - India and Oman Discuss Security Cooperation in Muscat
മസ്കത്ത്: ഇന്ത്യയും ഒമാനും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സുരക്ഷാ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ ഉപമേധാവി പവൻ കപൂറും ഒമാൻ റോയൽ ഓഫീസ് മന്ത്രി ജനറൽ സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് അൽ നുഅ്മാനിയും. ബുധനാഴ്ച മസ്കത്തിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.
ഇന്ത്യയും ഒമാനും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ഇരുവരും സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ സംയുക്ത സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ചർച്ച ചെയ്തു. പ്രാദേശിക, അന്താരാഷ്ട്ര തലങ്ങളിലെ വിവിധ സംഭവവികാസങ്ങളും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വിലയിരുത്തി.റോയൽ ഓഫീസ് മന്ത്രിയും സുപ്രീം കമാൻഡറുടെ ഓഫീസ് മേധാവിയുമായ ജനറൽ സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് അൽ നുഅ്മാനിയാണ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ ഉപമേധാവി പവൻ കപൂറിനെ സ്വീകരിച്ചത്.
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