cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​സ്ക​ത്ത്: ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ​പ​കു​തി​യി​ൽ 78.4 കോ​ടി റി​യാ​ലി​ന്‍റെ മി​ച്ച ബ​ജ​റ്റ്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ​പ​കു​തി​യി​ൽ 6.724 ശ​ത​കോ​ടി റി​യാ​ലി​ന്‍റെ വ​രു​മാ​ന​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​ത് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബ​ജ​റ്റി​ൽ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യ മൊ​ത്തം വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ 63.6 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​നേ​ക്കാ​ൾ 54.2 ശ​ത​മാ​നം കൂ​ടു​ത​ലാ​ണി​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 4.361 ശ​ത​കോ​ടി റി​യാ​ലാ​യി​രു​ന്നു രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വ​രു​മാ​നം. എ​ണ്ണ വി​ല കൂ​ടി​യ​ത്​ കാ​ര​ണം എ​ണ്ണ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ മൊ​ത്തം വ​രു​മാ​നം ഇ​ത്ര ഉ​യ​രാ​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ​പ​കു​തി​യി​ലെ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ 40.1 ശ​ത​മാ​ന​വും എ​ണ്ണ​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്. മൊ​ത്തം 3.187 ശ​ത​കോ​ടി റി​യാ​ലാ​ണ് എ​ണ്ണ​യി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ലെ ശ​രാ​ശ​രി എ​ണ്ണ വി​ല ബാ​ര​ലി​ന് 87 ഡോ​ള​റാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ത്​ 53 ഡോ​ള​റും. എ​ണ്ണ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച​തും സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​ക്ക് അ​നു​ഗ്ര​ഹ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ദി​വ​സേ​ന​യു​ള്ള ശ​രാ​ശ​രി എ​ണ്ണ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം 10,37,000 ബാ​ര​ലാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​ത്​ 9,52,000 ബാ​ര​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​കൃ​തി വാ​ത​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​നം 137.8 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ 1.729 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലാ​ണ് പ്ര​കൃ​തി വാ​ത​ക​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​നം. പ്ര​കൃ​തി വാ​ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ വി​ല​യും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​വും വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​ണ്​ വ​രു​മാ​നം ഉ​യ​രാ​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. നി​കു​തി, ഫീ​സ് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ 71.5 ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന്​ 1.125 ശ​ത​കോ​ടി റി​യാ​ലി​ലെ​ത്തി. കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ആ​ദാ​യ നി​കു​തി​യി​ലും 23.3 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി. 424 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലാ​ണ് ആ​ദാ​യ നി​കു​തി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​നം. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ​പ​കു​തി​യി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് തീ​രു​വ 48 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലും വാ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന്​ 345 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലും വ​രു​മാ​ന​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. പൊ​തു​ചെ​ല​വ് ഈ ​വ​ർ​ഷം 8.6 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ 5.941 ശ​ത​കോ​ടി റി​യാ​ലാ​ണ് ചെ​ല​വ്. Show Full Article

In the first half of this year Surplus budget of 78.4 crore riyals