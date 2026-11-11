അനധികൃത മത്സ്യബന്ധനം; ദുകത്ത് പ്രവാസി തൊഴിലാളി പിടിയിൽ

അനധികൃത മത്സ്യബന്ധനം; ദുകത്ത് പ്രവാസി തൊഴിലാളി പിടിയിൽtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിൽ അനധികൃത മത്സ്യബന്ധനത്തിനെതിരെ പരിശോധന ശക്തമാക്കി അധികൃതർ. അൽ വുസ്ത ഗവർണറേറ്റിലെ ദുകം അൽ അന്തൂത് തീരത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ലൈസൻസില്ലാത്ത മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടും പ്രവാസി തൊഴിലാളിയും പിടിയിലായി.
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ അൽ വുസ്തയിലെ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി സർവീസസിന്റെ പരിശോധനാ സംഘമാണ് കൃഷി, മത്സ്യബന്ധന, ജലവിഭവ മന്ത്രാലയവുമായി സഹകരിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയത്. രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുകളില്ലാത്ത ബോട്ടിൽ അനുമതിയില്ലാതെ തൊഴിലാളി മത്തി പിടിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ബോട്ടും എൻജിനും പിടിച്ചെടുത്ത മത്സ്യവും അധികൃതർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തുടർ നിയമനടപടികൾക്കായി പ്രവാസി തൊഴിലാളിയെ അൽ ലക്ബി സെന്ററിലേക്ക് കൈമാറി.
അനധികൃത മത്സ്യബന്ധനം തടയുന്നതിനും സമുദ്രവിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി പരിശോധന തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.