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    അനധികൃത മത്സ്യബന്ധനം; ദുകത്ത് പ്രവാസി തൊഴിലാളി പിടിയിൽ

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    ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി പിടികൂടിയ മ​ത്സ്യം

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി അ​ധി​കൃ​ത​ർ. അ​ൽ വു​സ്ത ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ദു​കം അ​ൽ അ​ന്തൂ​ത് തീ​ര​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ടും പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യും പി​ടി​യി​ലാ​യി.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ അ​ൽ വു​സ്ത​യി​ലെ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി സ​ർ​വീ​സ​സി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​നാ സം​ഘ​മാ​ണ് കൃ​ഷി, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന, ജ​ല​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ബോ​ട്ടി​ൽ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി മ​ത്തി പി​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ബോ​ട്ടും എ​ൻ​ജി​നും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മ​ത്സ്യ​വും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. തു​ട​ർ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ അ​ൽ ല​ക്ബി സെ​ന്റ​റി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും സ​മു​ദ്ര​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    News Summary - Illegal Fishing Worker Arrested
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