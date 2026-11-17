Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
സീബിലെ ഹല്ലത്ത് അൽ നസ്ർ അടിപ്പാത നവീകരണം പൂർത്തിയായിtext_fields
bookmark_border
News Summary - Hallat Al Nasr Underpass renovation
മസ്കത്ത്: സീബിലെ ഹല്ലത്ത് അൽ നസ്ർ അടിപ്പാതയുടെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായതായി മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു. അൽ ശറാദി മേഖലയിലെ അടിപ്പാതയുടെ പ്രവേശന, പുറത്തേക്കുള്ള പാതകളാണ് നവീകരിച്ചത്. വടക്കൻ ശറാദിയിലെ സർവിസ് റോഡിനെയും തെക്കൻ ഹല്ലത്ത് അൽ നസ്റിലെ സർവിസ് റോഡിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് അടിപ്പാത.
വാഹന ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിനും റോഡ് സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ 100 ശതമാനവും പൂർത്തിയായതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കോൺക്രീറ്റ് പാതകൾ നിർമിക്കുകയും സുരക്ഷാ ബാരിയറുകൾ, ദിശാസൂചക ബോർഡുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. മേഖലയിലെ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നവീകരണം.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story