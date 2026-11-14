ഫുജൈറ വാഹനാപകടം: പരിക്കേറ്റവരിൽ ആറുപേർ ഒമാനികൾ

ഫുജൈറ വാഹനാപകടം: പരിക്കേറ്റവരിൽ ആറുപേർ ഒമാനികൾtext_fields
മസ്കത്ത്: യു.എ.ഇയിലെ ഫുജൈറയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ 30 പേരിൽ ആറുപേർ ഒമാൻ സ്വദേശികൾ. അപകടത്തിൽ 14 പേർ മരിച്ചതായും യു.എ.ഇ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
അർധരാത്രിയോടെ ഫുജൈറയിലേക്കുള്ള റോഡിലായിരുന്നു അപകടം. നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട ട്രക്ക് ആദ്യം മറ്റൊരു വാഹനത്തിലിടിക്കുകയും തുടർന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന നിരവധി വാഹനങ്ങളിലേക്ക് പതിക്കുകയുമായിരുന്നു. പിന്നാലെ ട്രക്കിന് തീപിടിക്കുകയും തീ മറ്റു വാഹനങ്ങളിലേക്കും പടരുകയും ചെയ്തു.
അപകടത്തിൽ മരിച്ച 14 പേരിൽ 10 പേർ യു.എ.ഇ സ്വദേശികളും നാലുപേർ ഇന്ത്യക്കാരുമാണ്. പരിക്കേറ്റവരിൽ എട്ട് യു.എ.ഇ സ്വദേശികൾ, ഏഴ് ഇന്ത്യക്കാർ, ആറു ഒമാനികൾ, മൂന്ന് ഈജിപ്തുകാർ, രണ്ട് ജോർദാനികൾ, രണ്ട് പാകിസ്താനികൾ, രണ്ട് ബ്രസീൽ സ്വദേശികൾ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. മരിച്ചവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് അധികൃതർ രാജ്യക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്.