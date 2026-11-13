ഫുജൈറ അപകടം; യു.എ.ഇക്ക് അനുശോചനം അറിയിച്ച് ഒമാൻ

ഫുജൈറ അപകടം; യു.എ.ഇക്ക് അനുശോചനം അറിയിച്ച് ഒമാൻtext_fields
മസ്കത്ത്: യു.എ.ഇയിലെ ഫുജൈറയിലുണ്ടായ വൻ വാഹനാപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒമാൻ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. യു.എ.ഇ സർക്കാറിനും ജനങ്ങൾക്കും ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച ഒമാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും ആശംസിച്ചു.അപകടത്തിൽ 30 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി യു.എ.ഇ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരിൽ 15 പേർ ചികിത്സക്കുശേഷം ആശുപത്രി വിട്ടു. 15 പേർ ഇപ്പോഴും ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്.
ബുധനാഴ്ച അർധരാത്രിക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് ഫുജൈറയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടത്തിന് സമീപമായിരുന്നു അപകടം. 18 കാറുകളും അഞ്ച് ട്രക്കുകളും ഉൾപ്പെടെ 23 വാഹനങ്ങളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട ട്രക്ക് മറ്റൊരു വാഹനത്തിലിടിച്ച് റോഡിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ട്രക്കിന് തീപിടിക്കുകയും തീ മറ്റു വാഹനങ്ങളിലേക്ക് പടരുകയും ചെയ്തു.അപകടത്തിൽ 14 പേർ മരിക്കുകയും 30 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. മരിച്ചവരിൽ യു.എ.ഇ സ്വദേശികളും വിദേശികളുമുണ്ട്.