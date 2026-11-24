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മസ്കത്ത്–ജിദ്ദ റൂട്ടിൽ ഫ്ലൈനാസ് സർവീസ് ; ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസംtext_fields
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News Summary - Flynas service on the Muscat–Jeddah route
മസ്കത്ത്: മസ്കത്തിൽനിന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദയിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസ് ആരംഭിക്കാൻ സൗദി വിമാനക്കമ്പനിയായ ഫ്ലൈനാസിന് ഒമാൻ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതി.
ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കും. ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങളിലായി ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് സർവീസുകളാണ് ഉണ്ടാകുക.മസ്കത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തെയും ജിദ്ദ കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തെയും ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് സർവീസ്.
ഫ്ലൈനാസിന്റെ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് ജിദ്ദയിൽനിന്നുള്ള XY657 വിമാനം ഉച്ചക്ക് 1.20ന് പുറപ്പെട്ട് വൈകീട്ട് 5.10ന് മസ്കത്തിലെത്തും. മസ്കത്തിൽനിന്നുള്ള മടക്കവിമാനമായ XY658 വൈകീട്ട് ആറിന് പുറപ്പെട്ട് രാത്രി 8.35ന് ജിദ്ദയിലെത്തും. പ്രാദേശിക സമയക്രമം അനുസരിച്ചുള്ളതാണ് വിമാനസമയങ്ങൾ.
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