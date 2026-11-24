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ഒമാനിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം ലഹരി ഗുളികകൾ പിടികൂടിtext_fields
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News Summary - Five lakh narcotic pills seized in Oman
മസ്കത്ത്: മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച അഞ്ചുലക്ഷം ലഹരി ഗുളികകൾ ഒമാനിൽ പിടികൂടി. മയക്കുമരുന്ന്, സൈക്കോട്രോപിക് വസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ കടത്ത് തടയുന്നതിനുള്ള സംയുക്ത സുരക്ഷാ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി.
സൗദി അറേബ്യ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഫോർ നാർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോളുമായി സഹകരിച്ച് റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസിന്റെ മയക്കുമരുന്ന്, സൈക്കോട്രോപിക് വസ്തുക്കൾ വിരുദ്ധ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറലാണ് ഗുളികകൾ പിടികൂടിയത്.മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും കള്ളക്കടത്ത് ശ്രമങ്ങൾ ചെറുക്കുന്നതിനുമുള്ള ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സംയുക്ത സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് നടപടി.
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