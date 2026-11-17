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40 വർഷത്തെ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക്; സൈതു സാഹിബിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
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News Summary - farewell to Saitu Sahib
സലാല: നാൽപത് വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി സെയ്ത് മുഹമ്മദിന് കെ.എം.സി.സി മാർക്കറ്റ് ഏരിയ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. സലാല മാർക്കറ്റിലെ ഈത്തപ്പഴ കടയിൽ ദീർഘനാളായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സെയ്ദുക്ക സ്വദേശികൾക്കും പ്രവാസികൾക്കും ചിരപരിചിതനാണ്.
കെ.എം.സി.സി. ഓഫീസിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ മഹമൂദ് എടച്ചേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.ഹുസൈൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കെ.എം.സി.സിയുടെ ഉപഹാരം ചടങ്ങിൽ കൈമാറി. ഗഫൂർ, ലത്തീഫ്, ബഷീർ, സുബൈർ എന്നിവർ നേത്യത്വം നൽകി.അസീസ് മുസ് ലിയാർ പ്രാർത്ഥന നടത്തി.
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