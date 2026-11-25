ഫാസ് അക്കാദമിയുടെ വാക്കത്തോൺ നവംബർ 27 ന്text_fields
സലാല: ഒമാന്റെ 56-ാമത് ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി 56 കിലോമീറ്റർ വാക്കത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ച് ഫാസ് അക്കാദമി. ‘വാക്കത്തോൺ’ എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി നവംബർ 27
ന് നടക്കും.
56, 21, 5.6 കിലോമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് നടത്തം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 56, 21 കിലോമീറ്റർ നടത്തങ്ങൾ ദീർഘദൂര നടത്തത്തിൽ താൽപര്യമുള്ളവർക്കായാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
5.6 കിലോമീറ്റർ നടത്തം ബദർ അൽ സമ ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് ആരംഭിച്ച് 23 ജൂലൈ സ്ട്രീറ്റ് വഴി അൽ ജദീദ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് മുന്നിലൂടെ അഞ്ചാം നമ്പറിലെ ഫാസ് അക്കാദമി മൈതാനിയിൽ സമാപിക്കും. രാവിലെ 5.30നാണ് നടത്തം ആരംഭിക്കുക. മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന 100 പേർക്ക് മാത്രമാണ് പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം.
ബദർ അൽ സമ ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന പോസ്റ്റർ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ ഡോ. കെ. സനാതനൻ, അമീർ കല്ലാച്ചി, അബ്ദുൽ അസീസ്, നിയാസ്, സിറാജ് സിദാൻ, ഈശ്വർ ദേശ്മുഖ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.