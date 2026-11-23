ഒമാനിൽ ഔദ്യോഗിക അവധി ദിവസങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവന്നാൽ അധിക വേതനം അല്ലെങ്കിൽ പകരം അവധിtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിൽ ഔദ്യോഗിക അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് അധിക വേതനത്തിനോ പകരം അവധിക്കോ അർഹതയുണ്ടെന്ന് ജനറൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഒമാൻ വർക്കേഴ്സ് വ്യക്തമാക്കി. തൊഴിൽ നിയമപ്രകാരം അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സാധാരണ ദിവസ വേതനത്തിന് പുറമെ അടിസ്ഥാന ദിവസ വേതനത്തിന്റെ 100 ശതമാനം അധികമായി നൽകണം.
പകരം ഓരോ പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനും ഒരു ദിവസം നഷ്ടപരിഹാര അവധിയും അനുവദിക്കാം.ഔദ്യോഗിക അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ജീവനക്കാരെ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ സമ്മതം നേടണമെന്നും ഫെഡറേഷൻ ഓർമിപ്പിച്ചു. തൊഴിൽ നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 71 പ്രകാരമാണ് അധിക വേതനമോ പകരം അവധിയോ നൽകേണ്ടത്.നിയമപരമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഔദ്യോഗിക അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് ഹാജരാകാത്ത ജീവനക്കാർക്കും മുഴുവൻ വേതനത്തിന് അർഹതയുണ്ടെന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ 79 വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ചട്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച മാതൃകാ നിയമാവലിയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 56 പ്രകാരം, പ്രവർത്തന ആവശ്യങ്ങൾ കാരണം ഔദ്യോഗിക അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ജീവനക്കാരെ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കേണ്ടിവന്നാൽ തൊഴിലുടമ മുൻകൂട്ടി രേഖാമൂലം അറിയിക്കണമെന്നും ഫെഡറേഷൻ വ്യക്തമാക്കി.