പ്രവാസി ക്ഷേമം: പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കപ്പുറം പ്രവർത്തനം വേണം

പ്രവാസി ക്ഷേമം: പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കപ്പുറം പ്രവർത്തനം വേണംtext_fields
കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ ചരിത്രം പ്രവാസികളുടെ അധ്വാനവും ത്യാഗവും ഒഴിവാക്കി എഴുതാനാവില്ല. പതിറ്റാണ്ടുകളായി വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ വിയർപ്പൊഴുക്കി സമ്പാദിച്ച പണം നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചവരാണ് കേരളത്തിന്റെ ഉപഭോഗ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥക്കും കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും വലിയ സംഭാവന നൽകിയത്.
എന്നാൽ പ്രവാസികളുടെ സംഭാവനകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾ കാണിക്കുന്ന താൽപര്യം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലും ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും പലപ്പോഴും പ്രകടമാകുന്നില്ല.പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കപ്പുറം പ്രായോഗികമായ ഇടപെടലുകളാണ് ഇന്ന് പ്രവാസി സമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിലാണ് അടിയന്തര ശ്രദ്ധ വേണ്ടത്.
1. നോർക്ക കെയർ പ്രീമിയം വർധന ആശങ്ക
നോർക്ക കെയർ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിലെ പ്രീമിയം വർധന ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണമാണ്. അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ കുടുംബ ഫ്ലോട്ടർ പോളിസിയുടെ വാർഷിക പ്രീമിയം പ്രായപരിധിയനുസരിച്ച് ഗണ്യമായി ഉയർന്നത് സാധാരണ പ്രവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
പ്രത്യേകിച്ച് വിരമിക്കലിനോട് അടുക്കുന്നവർക്കും മുതിർന്ന പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ഈ വർധന താങ്ങാനാവാത്തതാണ്.ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കേവലം വാണിജ്യ ഉൽപന്നമല്ല, സാമൂഹിക സുരക്ഷയുടെ ഭാഗം കൂടിയാണ്. പ്രീമിയം വർധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതി ഇടപെടലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിരക്കുകൾ ആറാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് സർക്കാറിനോട് നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഏഴ് ബദൽ നിർദേശങ്ങളും മുന്നോട്ടുവെച്ചിരുന്നു.നവംബർ ഒന്നുമുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ഉയർന്ന നിരക്കിൽ പോളിസി പുതുക്കാനാകാത്തതിനാൽ നിരവധി പ്രവാസികൾക്ക് നിലവിൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കേണ്ടവർക്ക് തന്നെ പരിരക്ഷ നഷ്ടമാകുന്നത് ഗൗരവമായി കാണണം. സർക്കാർ എത്രയും വേഗം ഉചിതമായ ബദൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണം.
2. പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ: കാലതാമസം ഒഴിവാക്കണം
പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ വിതരണത്തിലെ കാലതാമസവും ഗൗരവമായി കാണേണ്ട വിഷയമാണ്. വർഷങ്ങളോളം വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്ത് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയവർക്കും പ്രായമായ പ്രവാസികൾക്കും ഈ പെൻഷൻ അധിക വരുമാനം മാത്രമല്ല, ജീവിതസുരക്ഷയുടെ ഭാഗം കൂടിയാണ്. മാസങ്ങളോളം പെൻഷൻ വൈകുന്നത് അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു.ക്ഷേമനിധി ബോർഡിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രത്യേക ധനസഹായം നൽകുകയും പെൻഷൻ വിതരണം കൃത്യമായി ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അംശദായം പിരിഞ്ഞുകിട്ടാനുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ തുക പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള നടപടികളും ഊർജിതമാക്കണം.പെൻഷൻ വിതരണം മുടങ്ങുന്നത് പ്രവാസികളെ ക്ഷേമനിധി പദ്ധതിയിൽനിന്ന് അകറ്റാനേ സഹായിക്കൂ.
നിലവിൽ 3,500 രൂപ മുതൽ പരമാവധി 7,000 രൂപ വരെയാണ് പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നത്. ഈ തുക കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അംശദായം കൂടുതൽ അടക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഉയർന്ന പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന സംവിധാനവും പരിഗണിക്കണം. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആനുകൂല്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള അവസരം നൽകുമ്പോഴാണ് ക്ഷേമനിധി പദ്ധതി കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനാകുക.
3. മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് പുനരധിവാസം
തിരികെയെത്തുന്ന യുവപ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസം സർക്കാറിന്റെ പ്രധാന പരിഗണനയാകണം. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങൾ, സംഘർഷങ്ങൾ, തൊഴിൽ മേഖലയിലെ സ്വദേശിവൽക്കരണം, പ്രായപരിധി, തൊഴിൽനഷ്ടം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുകയാണ്. വർഷങ്ങളോളം വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്ത ഒരാൾ നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ കൈവശമുള്ള സമ്പാദ്യം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് പുതിയൊരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എളുപ്പമല്ല. സ്വയംതൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ബാങ്ക് വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഈടുവ്യവസ്ഥകളും സങ്കീർണമായ നടപടിക്രമങ്ങളുമാണ് പലപ്പോഴും പ്രധാന തടസ്സം.
പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയും ഇടനിലക്കാരുടെ ചൂഷണവും മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ്.നോർക്കയുടെ എൻ.ഡി.പി.ആർ.ഇ.എം പോലുള്ള പദ്ധതികൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും അവയുടെ പ്രയോജനം കൂടുതൽ പ്രവാസികളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ 14 വർഷത്തിനിടെ 9,000ൽ താഴെ ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ എത്ര സംരംഭങ്ങൾ വിജയകരമായി മുന്നോട്ടുപോയി, എത്രത്തോളം സബ്സിഡി വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.ബാങ്കുകളുടെ വായ്പാ നടപടികൾ ലഘൂകരിക്കുക, ഈടില്ലാത്തതോ കുറഞ്ഞ ഈടുള്ളതോ ആയ വായ്പകൾ ലഭ്യമാക്കുക, സംരംഭകത്വ പരിശീലനവും വിപണന പിന്തുണയും നൽകുക തുടങ്ങിയവ അനിവാര്യമാണ്. പദ്ധതികൾ കടലാസിൽ ഒതുങ്ങാതെ അർഹരായവരിലേക്ക് എത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം.
പ്രവാസി ക്ഷേമം പെൻഷനിലും ഇൻഷുറൻസിലും മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന വിഷയമല്ല. ഈ മേഖലയിൽ വിദഗ്ധരുടെയും പ്രവാസി സംഘടനകളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാനും പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ് വിലയിരുത്താനും സ്ഥിരം സംവിധാനമുണ്ടാകണം.
വിദേശത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവഗണിക്കപ്പെടുകയും നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ആവശ്യമായ പിന്തുണ ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ മാറണം. പ്രവാസികളെ പണം അയക്കുന്നവരായി മാത്രം കാണാതെ കേരളത്തിന്റെ വികസന പങ്കാളികളായും സാമൂഹിക സുരക്ഷക്ക് അർഹരായ പൗരന്മാരായും അംഗീകരിക്കണം.
പ്രഖ്യാപനങ്ങളല്ല, സമയബന്ധിതമായ ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രായോഗികമായ സഹായങ്ങളുമാണ് പ്രവാസി സമൂഹം സർക്കാറിൽനിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രവാസി ക്ഷേമം വാക്കുകളിൽ ഒതുങ്ങാതെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ട സമയമാണിത്.