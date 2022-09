എലൈറ്റ് ജ്വല്ലറി ഇനി ഗാലയിലെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ

cancel camera_alt എലൈറ്റ് ജ്വല്ലറി ഗാലയിൽ സ്പോൺസർ അബ്ദുറഹ്മാൻ സിദ്ദിഖും ഒമാൻ എയർ ഡിസ്ട്രിക്ട് മാനേജർ അബ്ദുൽ മോനം അൽ അബ്രിയിയും ചേർന്ന് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ മസ്‌കത്ത്: എലൈറ്റ് ജ്വല്ലറി ഗാലയിലെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. ഗാല ഗൾഫാർ ഹെഡ് ഓഫിസിനു സമീപമുള്ള സിറ്റിസൺ മാർക്കറ്റിലാണ് ഷോറൂം തുറന്നു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. എലൈറ്റ് ജ്വല്ലറി സ്പോൺസർ അബ്ദുറഹ്മാൻ സിദ്ദിഖും ഒമാൻ എയർ ഡിസ്ട്രിക്ട് മാനേജർ അബ്ദുൽ മോനം അൽ അബ്രിയിയും ചേർന്ന് ഉദ്‌ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. എലൈറ്റ് ജ്വല്ലറി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ നിഹാസ്, മാനേജർമാരായ രാജു ചാക്കോ, ഷംനാസ്, സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ, പൗരപ്രമുഖർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. ഉദ്‌ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 250 റിയാൽ പർച്ചേഴ്സിന് ഗോൾഡ് കോയിൻ, 25 ശതമാനം പണിക്കൂലി കിഴിവ്, കൂടാതെ എല്ലാ പർച്ചേഴ്സിനും ഉറപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങളും ലഭിക്കുമെന്ന് എലൈറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് അറിയിച്ചു.

