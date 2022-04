cancel camera_alt അ​പ​ക​ട​സ്ഥ​ല​ത്തെ തി​ര​ച്ചി​ൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മ​സ്ക​ത്ത്​: ദാ​ഹി​റ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഇ​ബ്രി​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ മാ​ർ​ബി​ൾ ഫാ​ക്ട​റി​യി​ലെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ കാ​ണാ​താ​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള തി​ര​ച്ചി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. മൂ​ന്നു​പേ​രെ ഇ​നി​യും ക​​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​ർ​ക്കാ​യി സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ആം​ബു​ല​ൻ​സ്​ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ​ തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

അ​ത്യാ​ധു​നി​ക യ​ന്ത്ര സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്താ​ലാ​ണ്​ തി​ര​ച്ചി​ൽ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഞ്ചു​പേ​രു​ടെ മൃ​ത​​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. പാ​റ​യി​ടി​ഞ്ഞ്​ വീ​ഴു​ന്ന​താ​ണ്​ തി​ര​ച്ചി​ലി​ന്​ വെ​ല്ലു​വി​ളി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ശ​നി​യാ​ഴ്​​ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി 12 മ​ണി​യോ​ടെ ഇ​ബ്രി വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ൽ-​ആ​ർ​ദ്​ പ്ര​ദേ​ശ​ത്താ​യി​രു​ന്നു നാ​ടി​നെ ക​ണ്ണീ​രി​ലാ​ഴ്ത്തി​യ അ​പ​ക​ടം. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​റു​പേ​രാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന്​ മ​രി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​ഞ്ചു​പേ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ചൊ​വ്വ, ബു​ധ​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ട്​ വീ​ത​വും വ്യാ​ഴാ​ഴ്​​ച ഒ​രാ​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​വു​മാ​ണ്​ ക​​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. മ​രി​ച്ച​വ​രി​ൽ മൂ​ന്ന്​ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്​ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ട്. മൂ​ന്ന്​ മീ​റ്റ​ർ ഘ​ന​വും 200 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​വു​മു​ള്ള മാ​ർ​ബി​ൾ പാ​ളി​യാ​ണ്​ ആ​ദ്യം ഇ​ടി​ഞ്ഞു​ വീ​ണ​​ത്. അ​പ​ക​ട​സ​മ​യ​ത്ത്​ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രും പാ​ക്കി​സ്താ​നി​ക​ളു​മാ​യി​രു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു സ്ഥ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ദാ​ഹി​റ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ സെ​ർ​ച് ആ​ൻ​ഡ് റെ​സ്‌​ക്യൂ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്​ തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. Show Full Article

Ebri Quarry Accident: Three more are still to be found