ഒമാൻ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 6.7% കുറവ്

ഒമാൻ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 6.7% കുറവ്text_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴി യാത്ര ചെയ്തവരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ്. 2026 സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ രാജ്യത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴി എത്തിയവരും പുറപ്പെട്ടവരും ട്രാൻസിറ്റ് യാത്രക്കാരുമടക്കം 1,04,32,121 പേരാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,11,76,189 യാത്രക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച് 6.7 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവാണുണ്ടായത്.
നാഷനൽ സെന്റർ ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം മസ്കത്ത്, സലാല, സുഹാർ വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴിയുള്ള രാജ്യാന്തര വിമാന സർവിസുകളുടെ എണ്ണത്തിലും കുറവുണ്ടായി. സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ 60,387 രാജ്യാന്തര സർവിസുകളാണ് നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ ഇത് 65,918 ആയിരുന്നു. 8.4 ശതമാനമാണ് കുറവ്.
മസ്കത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വഴി 90,65,676 പേരാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 97,67,193 പേരെ അപേക്ഷിച്ച് 7.2 ശതമാനം കുറവാണിത്. രാജ്യാന്തര, ആഭ്യന്തര സർവിസുകളടക്കം 64,938 വിമാനങ്ങളാണ് ഇവിടെനിന്ന് സർവിസ് നടത്തിയത്. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 6.5 ശതമാനമാണ് കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
സലാല വിമാനത്താവളം വഴി യാത്ര ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം 13,07,454 ആയി കുറഞ്ഞു. മുൻവർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 2.8 ശതമാനമാണ് കുറവ്. എന്നാൽ വിമാന സർവിസുകളുടെ എണ്ണം 0.1 ശതമാനം വർധിച്ച് 8,682 ആയി.സുഹാർ വിമാനത്താവളം വഴി 16,290 പേരാണ് യാത്ര ചെയ്തത്.
മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 12.2 ശതമാനമാണ് കുറവ്. വിമാന സർവിസുകളുടെ എണ്ണം 2.9 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 204 ആയി.ദുകം വിമാനത്താവളം വഴി സെപ്റ്റംബർ വരെ 440 ആഭ്യന്തര സർവിസുകൾ നടന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ 460 സർവിസുകളായിരുന്നു. യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 5.3 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 42,701 ആയി.