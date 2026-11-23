സഞ്ചാരികളുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കി ദോഫാർ; ഖരീഫ് സീസണിൽ ഒഴുകിയെത്തിയത് 11.58 ലക്ഷം സന്ദർശകർtext_fields
മസ്കത്ത്: മൂടൽമഞ്ഞ് പുതച്ച മലനിരകൾ, പച്ചപ്പണിഞ്ഞ താഴ്വരകൾ, തണുത്ത കാറ്റ്. വേനൽച്ചൂടിൽനിന്ന് ആശ്വാസം തേടിയെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ഓരോ വർഷവും ദോഫാർ ഒരുക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ വേറിട്ട കാഴ്ചയാണ്. ഈ മനോഹാരിത ആസ്വദിക്കാനെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇത്തവണയും രേഖപ്പെടുത്തിയത് വലിയ വർധന. 2026ലെ ഖരീഫ് സീസണിൽ 11,58,492 പേരാണ് ദോഫാർ സന്ദർശിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 8.2 ശതമാനം വർധന.
സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം മാത്രമല്ല, അവരുടെ ചെലവിലും താമസദൈർഘ്യത്തിലും ഒരുപോലെ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ ഒമാന്റെ വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ ദോഫാറിന്റെ പ്രാധാന്യം വീണ്ടും തെളിയുകയാണ്. ദേശീയ സ്ഥിതിവിവര കേന്ദ്രം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം സന്ദർശകരുടെ ആകെ ചെലവ് 139 ദശലക്ഷം ഒമാനി റിയാലിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 125 ദശലക്ഷം റിയാലായിരുന്നു. 11.2 ശതമാനമാണ് വർധന. സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം മാത്രമല്ല, അവരുടെ താമസവും വിനോദവും യാത്രയുമെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ദോഫാറിന്റെ വളർച്ചക്ക് കരുത്താകുന്നുവെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ദോഫാറിന്റെ ഖരീഫ് കാലാവസ്ഥ ആസ്വദിക്കാനെത്തുന്നവരിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് ഒമാനികൾക്കാണ്. ഇത്തവണ 8,39,348 ഒമാനി പൗരന്മാർ ദോഫാർ സന്ദർശിച്ചു. ആകെ സന്ദർശകരുടെ 72.5 ശതമാനമാണിത്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് 1,89,799 പേരും ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് 82,472 പേരും എത്തി. മറ്റ് അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് 35,301 പേരും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് 7,691 പേരും സന്ദർശകരായെത്തി. ദോഫാറിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ കരമാർഗമാണ് കൂടുതൽ പേരും തെരഞ്ഞെടുത്തത്. 8,41,535 പേർ കര അതിർത്തി വഴിയാണ് എത്തിയത്.
വിമാനമാർഗം 3,16,957 പേരുമെത്തി. വിമാനത്തിലെത്തിയവരിൽ 2,18,949 പേർ ആഭ്യന്തര സർവിസുകളിലും 98,008 പേർ രാജ്യാന്തര സർവിസുകളിലുമാണ് സലാലയിലെത്തിയത്.
ഖരീഫ് സീസണിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ മാസം ആഗസ്റ്റായിരുന്നു. ആകെ സന്ദർശകരുടെ 55.6 ശതമാനമായ 6,43,602 പേർ ഈ മാസത്തിലാണ് എത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആഗസ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് പത്ത് ശതമാനം വർധന.
ജൂലൈയിൽ 4,51,355 പേരും ജൂൺ 21 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 21,094 പേരും ദോഫാർ സന്ദർശിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 21 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 42,441 പേരുമെത്തി.സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിനൊപ്പം താമസദൈർഘ്യത്തിലും വർധനയുണ്ടായി. ഇത്തവണ ആകെ 79 ലക്ഷം താമസരാത്രികളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 74 ലക്ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 6.8 ശതമാനം വളർച്ച. ഇതിൽ 58.56 ലക്ഷം താമസരാത്രികളും ഒമാനി സന്ദർശകരുടേതാണ്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവർ 13.29 ലക്ഷം രാത്രികളും ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവർ 4.57 ലക്ഷം രാത്രികളും ദോഫാറിൽ ചെലവഴിച്ചു. സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിലും ചെലവിലും താമസദൈർഘ്യത്തിലും ഒരുപോലെ രേഖപ്പെടുത്തിയ വളർച്ച ദോഫാറിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. ഖരീഫ് കാലത്തെ പ്രകൃതിഭംഗി ആസ്വദിക്കാനെത്തുന്നവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമെന്നതിനപ്പുറം ഒമാന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥക്ക് വലിയ സംഭാവന നൽകുന്ന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി ദോഫാർ വളരുകയാണെന്ന് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.