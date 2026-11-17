ക്രൂസ് കപ്പലെത്തി; പ്രതീക്ഷയോടെ മത്രയിലെ വ്യാപാരികൾtext_fields
മസ്കത്ത്: കടലിന്റെ നീലിമയിൽ കൂറ്റൻ ക്രൂസ് കപ്പൽ നങ്കൂരമിടുമ്പോൾ മത്രയിലെ വ്യാപാരികളുടെ മനസ്സിലും പ്രതീക്ഷയുടെ പുതിയ തിരയിളക്കം. പുതിയ വിനോദസഞ്ചാര സീസണിലെ ആദ്യ ക്രൂസ് കപ്പലിന്റെ വരവ് മത്ര സൂഖിലെയും പരിസരങ്ങളിലെയും ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള നൂറുകണക്കിന് വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തുന്നതോടെ കച്ചവടം മെച്ചപ്പെടുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് വ്യാപാരികൾ.
ക്രൂസ് കപ്പലുകളിൽ എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം മത്ര സൂഖ് സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. ഒമാന്റെ തനതായ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, കുന്തിരിക്കം, പരമ്പരാഗത കരകൗശല വസ്തുക്കൾ, സുവനീറുകൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് വിദേശികൾക്കിടയിൽ പ്രധാന ആകർഷണം. സൂഖിലെ ചെറുകിട കടകൾക്കും പരമ്പരാഗത ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവർക്കും ഈ സന്ദർശനങ്ങൾ അധിക വരുമാനത്തിനുള്ള അവസരമാണ്.
കപ്പൽ എത്തുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മത്രയിലെ കടൽത്തീരത്തും സൂഖ് പരിസരങ്ങളിലും വിദേശികളുടെ സാന്നിധ്യം വർധിക്കും. ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ, ടൂർ ഗൈഡുകൾ, ഭക്ഷണശാലകൾ, തെരുവോര കച്ചവടക്കാർ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവർക്കും ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. മത്രയുടെ ചരിത്രവും പൈതൃകവും അറിയാനും ഒമാന്റെ പരമ്പരാഗത ജീവിതരീതികൾ അടുത്തറിയാനുമാണ് പല വിനോദസഞ്ചാരികളും സൂഖിലെത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ക്രൂസ് സീസൺ വ്യാപാരികൾക്ക് മാത്രമല്ല, മത്രയുടെ ടൂറിസം മേഖലക്കും നിർണായകമാണ്. വരും മാസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കപ്പലുകളും വിനോദസഞ്ചാരികളും എത്തുന്നതോടെ കച്ചവടത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണർവുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വ്യാപാരലോകം.